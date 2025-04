Dlaczego akcje Tesli spadły w środę o około 2%?

Akcje Tesli spadły w środę wczesnym popołudniem o około 2%, do około 249 dolarów, przy czym szersze rynki również znajdowały się pod presją.

Dow Jones spadł o 180 punktów, czyli o 0,4%, podczas gdy S&P 500 i Nasdaq straciły odpowiednio 0,97% i 1,73%.

Inwestorzy nadal skupiają się na taryfach, protestach i nadchodzących wynikach finansowych, ale w grę wchodzą również obawy dotyczące wpływu polityki handlowej prezydenta Donalda Trumpa na działalność Tesli w Chinach.

Akcje w ostatnich miesiącach charakteryzowały się dużą zmiennością, wzrastając z około 250 dolarów przed wyborami do 480 dolarów kilka tygodni później, w związku z optymizmem, że druga kadencja Trumpa mogłaby przyspieszyć wzrost akcji do niebotycznych poziomów, dzięki bliskim relacjom prezesa Elona Muska z prezydentem.

Jednakże euforia szybko minęła. Akcje spadły do nieco ponad 280 dolarów do 2 kwietnia, po tym jak słabe wyniki dostaw w pierwszym kwartale wzbudziły obawy, że działalność polityczna Muska negatywnie wpływa na reputację Tesli.

Od początku roku akcje Tesli spadły o ponad 34%.

Dlaczego akcje TSLA spadły dziś o 2%?

Dzisiejszy spadek nastąpił po tym, jak agencja Reuters, powołując się na źródła zaznajomione z sytuacją, poinformowała, że taryfy nałożone przez prezydenta Donalda Trumpa na Chiny mogą zakłócić plany Tesli dotyczące zwiększenia krajowej produkcji niektórych produktów.

Zgodnie z raportem, plany Tesli dotyczące wysyłki komponentów z Chin do USA na potrzeby elektrycznych ciężarówek Cybercab i Semi zostały wstrzymane po tym, jak prezydent Donald Trump podniósł cła na chiński import w ramach trwającego konfliktu handlowego.

Decyzja ta grozi zakłóceniem harmonogramu masowej produkcji bardzo oczekiwanych modeli Tesli, które dyrektor generalny Musk promował jako kluczowe czynniki wzrostu firmy.

Chociaż Tesla była przygotowana na zarządzanie kosztami przy 34% taryfie, firma wstrzymała dostawy, gdy opłaty wzrosły jeszcze bardziej.

9 kwietnia Trump podniósł wzajemną stawkę celną do 84%, a ostatecznie do 125%, co zwiększyło całkowite cło na chińskie towary do 145%.

Analityk obniża prognozę ceny akcji Tesli.

W środę Piper Sandler obniżył cenę docelową akcji Tesli z 450 do 400 dolarów, utrzymując jednocześnie rekomendację „przeważaj”.

Korekta odzwierciedla obawy przed ogłoszeniem wyników za pierwszy kwartał.

Analityk firmy wskazał na brak szczegółów dotyczących „Modelu 2” Tesli jako czynnik zwiększający niepewność co do wzrostu dostaw.

Brak jasnych specyfikacji i cen nadchodzącego modelu utrudnił prognozowanie przyszłych wyników.

Analitycy stwierdzili jednak, że długoterminowe perspektywy dla akcji pozostają pozytywne.

Chociaż nasza prognoza na 2-3 miesiące jest raczej pesymistyczna, należy pamiętać, że akcje TSLA mogą gwałtownie wzrosnąć, gdy pojawią się katalizatory o „szerszym znaczeniu”.

Perspektywy Tesli na Wall Street stają się coraz bardziej ostrożne, ponieważ napięcia handlowe negatywnie wpływają na sektor motoryzacyjny.

W ubiegłym tygodniu analitycy z UBS, Goldman Sachs i Mizuho obniżyli swoje prognozy cen akcji spółki, wskazując na rosnące ryzyko taryfowe, słabnący popyt i prawdopodobieństwo korekt wyników.