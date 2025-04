Europejskie rynki akcji cofnęły się na otwarciu w środę, przerywając dwudniową passę wzrostów. Utrzymująca się niepewność co do amerykańskiej polityki handlowej w połączeniu z rozczarowującymi wiadomościami od kluczowego gracza technologicznego osłabiły nastroje inwestorów.

Paneuropejski indeks Stoxx 600 spadł o 0,8% w początkowej fazie handlu, oddając część zysków z poprzednich silnych sesji.

Negatywny ton był w znacznym stopniu podyktowany wydarzeniami w kluczowym sektorze półprzewodników.

Akcje ASML, kluczowego dostawcy dla globalnego przemysłu półprzewodnikowego, spadły o 6,5% krótko po otwarciu rynku.

Gwałtowny spadek nastąpił po ogłoszeniu przez holenderską firmę nowych zamówień netto za kwartał, które znacznie odbiegały od oczekiwań analityków.

Dodatkowo, ASML wyraźnie wskazało na utrzymującą się niepewność związaną z amerykańskimi przepisami handlowymi jako czynnik wpływający na jego prognozy.

Negatywne wieści z ASML natychmiastowo odbiły się na rynku, pociągając za sobą konkurenta z branży, ASM International, którego akcje spadły o 4,5%.

Chiński wzrost gospodarczy przekracza prognozy, ale cienie taryf celnych się wydłużają.

Dodatkowo, do skomplikowanego obrazu globalnego, inwestorzy analizowali najnowsze dane dotyczące wzrostu gospodarczego opublikowane wcześniej tego dnia w Chinach.

Oficjalne dane wskazały, że druga co do wielkości gospodarka świata odnotowała w pierwszym kwartale wzrost o 5,4% rok do roku, co przekroczyło oczekiwania.

Jednak ten pozornie pozytywny wskaźnik został zinterpretowany w kontekście narastających napięć handlowych za prezydentury Donalda Trumpa.

Nadciągające zagrożenie dalszymi cłami skłoniło kilka dużych banków inwestycyjnych do obniżenia prognoz wzrostu gospodarczego Chin na cały rok, co sugeruje, że oficjalne dane mogą nie w pełni odzwierciedlać przyszłych przeciwności.

Uczestnicy rynku uważnie analizowali również dane dotyczące chińskiej produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej.

Globalne niepokoje: Azjatyckie rynki spadają, wzrost akcji Nvidii dodatkowo zwiększa presję.

Słabszy początek w Europie był następstwem negatywnych sygnałów z nocnych sesji handlowych w innych regionach.

Większość głównych rynków Azji i Pacyfiku odnotowała spadki, odzwierciedlając ostrożne nastroje.

Ponadto, kontrakty terminowe na amerykańskie akcje nieznacznie spadły, ponieważ inwestorzy oczekiwali na kluczowy raport o sprzedaży detalicznej, który miał zostać opublikowany później tego dnia, i nadal analizowali wyniki finansowe spółek za pierwszy kwartał.

Nastroje, szczególnie w sektorze technologicznym, dodatkowo pogorszyły się po doniesieniach z Nvidii.

We wtorek, w handlu pozasesyjnym, amerykański gigant branży półprzewodników ujawnił, że spodziewa się odpisania znacznej kwoty 5,5 miliarda dolarów w nadchodzących wynikach kwartalnych.

Ten zarzut jest bezpośrednio związany z przestrzeganiem ograniczeń eksportu zaawansowanych procesorów graficznych H20 (GPU) do Chin i innych krajów, co podkreśla namacalny wpływ finansowy obecnej polityki handlowej na duże firmy technologiczne.

Połączenie niedoszacowania zamówień przez ASML i znaczącego obciążenia finansowego Nvidii podkreśliło słabości sektora półprzewodników w obecnym środowisku geopolitycznym i handlowym.