Przejęcie FreeNow i optymizm analityków wspierają długoterminowe perspektywy Lyft, choć zagrożenia ze strony konkurencji pozostają realne.

Lyft przygotowuje się do odegrania większej roli na globalnym rynku usług współdzielenia przejazdów, nawet pomimo rozbieżnych opinii analityków na temat jego perspektyw krótkoterminowych w obliczu rosnącej konkurencji i niepewności makroekonomicznej.

Nowa strategiczna akwizycja, w połączeniu z rosnącą liczbą pasażerów i poprawiającymi się marżami, podkreśla ambicję firmy, aby odbić się po kilku burzliwych latach.

We wtorek Lyft ogłosił przejęcie europejskiej platformy przewozowej FreeNow od niemieckich producentów samochodów BMW i Mercedes-Benz za około 175 milionów euro (197 milionów dolarów) w gotówce.

Transakcja, której zamknięcie przewidywane jest w drugiej połowie roku, stanowi dotychczas najistotniejszą ekspansję międzynarodową firmy z San Francisco.

FreeNow działa w ponad 150 miastach w dziewięciu krajach europejskich, a Lyft poinformował, że przejęcie prawie podwoi jego potencjalny rynek do ponad 300 miliardów przejazdów osobistymi pojazdami rocznie.

Po zakończeniu integracji połączona platforma będzie obejmować 11 krajów, w tym USA, Kanadę i kluczowe rynki europejskie.

Użytkownicy będą mogli w przyszłości bezproblemowo korzystać z obu aplikacji w różnych regionach.

Przejęcie FreeNow nie obywa się bez wyzwań.

Copy link to section

Usługi mikromobilności FreeNow, a zwłaszcza flota hulajnóg elektrycznych, są postrzegane jako przydatne uzupełnienie oferty, zwiększające wygodę i wybór dla klientów.

Chociaż przejęcie otwiera przed Lyftem nowe możliwości, niesie ze sobą również szereg wyzwań.

Dążenie Lyftu do ekspansji w Europie poprzez atak na rynek tradycyjnych taksówek prawdopodobnie spotka się z silną konkurencją ze strony ugruntowanych graczy, takich jak Uber i estońska firma Bolt Technology, które obie mają znaczącą obecność na kontynencie.

Jednocześnie zmieniające się przepisy europejskie wymagają od firm oferujących usługi przewozu osób poprawy warunków pracy kierowców, w tym gwarancji minimalnego wynagrodzenia i płatnych urlopów.

Te zmiany przekształcają również modele cenowe, aby zapewnić kierowcom sprawiedliwe i przejrzyste wynagrodzenie.

W odpowiedzi na te wymagania regulacyjne Bolt niedawno wprowadził nowe świadczenia dla swoich kierowców w Wielkiej Brytanii, w tym płatny urlop i gwarancję minimalnego wynagrodzenia.

Z finansowego punktu widzenia inwestorzy powinni zdawać sobie sprawę, że wskaźnik płynności bieżącej Lyft wynosi 0,76, co oznacza, że krótkoterminowe zobowiązania firmy przewyższają jej łatwo dostępne aktywa.

Oppenheimer rozpoczyna analizę Lyft ze względu na lepsze perspektywy dla usług współdzielenia przejazdów.

Copy link to section

Ogłoszenie to pojawia się w atmosferze ostrożnego optymizmu wśród analityków.

W środę Oppenheimer rozpoczął analizę akcji Lyft, przyznając im rekomendację „przewyższające rynek” i cenę docelową 15 dolarów.

Firma podkreśliła długoterminowe trendy, takie jak spadek dostępności samochodów i zmiany demograficzne, w tym wchodzenie w dorosłość młodszych, częstych użytkowników, co sprawia, że współdzielenie przejazdów staje się coraz bardziej atrakcyjne.

„Współdzielenie przejazdów będzie coraz bardziej atrakcyjną opcją wraz ze wzrostem kosztów posiadania samochodu” – napisał Oppenheimer.

Firma wskazała na rosnącą liczbę kierowców Lyft, co spowodowało obniżenie cen przy jednoczesnym utrzymaniu stabilnego wzrostu liczby aktywnych pasażerów i częstotliwości przejazdów.

Funkcje takie jak blokada ceny i strategiczne partnerstwo z DoorDash również przyczyniły się do zwiększenia wydatków użytkowników.

Oppenheimer dodał, że dodatkowo działania mające na celu obniżenie kosztów zapewniły Lyftowi „znaczną” dźwignię zysków.

Od 2022 roku firma zredukowała zatrudnienie o 34%, co przyczyniło się do poprawy jej profilu EBITDA, mimo że jej wycena nadal jest niższa niż w przypadku konkurentów, takich jak Uber.

Konkurencja ze strony Waymo rzuca cień na perspektywy.

Copy link to section

Mimo to nie wszyscy analitycy są przekonani. Na początku tego miesiąca Bank of America Global Research obniżył rating Lyft z „kupuj” do „poniżej oczekiwań”, powołując się na nasilającą się konkurencję ze strony Waymo, należącego do Alphabet.

Dział pojazdów autonomicznych szybko się rozwija, a większa ekspozycja Lyfta na rynki zachodniego wybrzeża, w szczególności San Francisco i Los Angeles, czyni go bardziej podatnym na flotę autonomicznych pojazdów Waymo niż Ubera.

Analityk BofA, Michael McGovern, obniżył również cenę docelową akcji Lyft z 17,50 USD do 10,50 USD, wyrażając obawy dotyczące „wciąż raczkujących” partnerstw firmy w zakresie pojazdów autonomicznych.

Chociaż Lyft ma potencjał, aby zaistnieć w branży pojazdów autonomicznych, prawdopodobnie nastąpi to w dłuższej perspektywie – powiedział McGovern, wskazując również na brak skalowalnych partnerstw w zakresie pojazdów autonomicznych w najbliższej przyszłości.

„Tracimy wiarę w krótkoterminowe perspektywy wzrostu” – napisał, jednocześnie uznając potencjalną długoterminową rolę Lyfta w ekosystemie pojazdów autonomicznych.

Tymczasem we wtorek Wedbush utrzymał neutralną ocenę Lyft, ale obniżył cenę docelową z 16 do 13 dolarów, co dodatkowo podkreśla mieszane opinie na temat przyszłości firmy.

Według FactSet, średnia ocena analityków dla Lyft pozostaje na poziomie „Trzymaj”, a średnia cena docelowa wynosi 15,98 USD.