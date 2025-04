Azjatycki rynek skroplonego gazu ziemnego (LNG) odnotował w tym tygodniu spadek cen, co pobudziło oportunistyczne zakupy niektórych azjatyckich importerów.

Niższe ceny stanowiły dla tych importerów atrakcyjną okazję do zabezpieczenia dostaw LNG po korzystniejszych kosztach, co potencjalnie może prowadzić do wzrostu importu w najbliższej przyszłości.

„Spadek był spowodowany słabszym popytem na niższych szczeblach łańcucha dostaw, chociaż zakłócenia w dostawach z Australii i Brunei spowolniły dalszy spadek cen” – powiedział Masanori Odaka, starszy analityk Rystad Energy.

Podczas gdy niektórzy azjatyccy importerzy szybko zabezpieczyli niższe ceny, inni zachowali ostrożność w obliczu niepewności rynkowej, częściowo podsycanej przez ponowne obawy dotyczące napięć handlowych, a także komfortowe poziomy zapasów.

Pomimo nieplanowanych przerw w dostawach w Norwegii, ceny europejskiego LNG spadły. Popyt na gaz ziemny w USA pozostał silny, ponieważ Calcasieu Pass rozpoczęło działalność komercyjną, co również przyczyniło się do spadku cen LNG.

Ceny gazu ziemnego na holenderskim rynku TTF (Title Transfer Facility) w czerwcu spadły o 2,4% do 11,4 USD za MMBtu, podczas gdy ceny azjatyckich instrumentów pochodnych LNG w czerwcu spadły o 2% w porównaniu z poprzednim tygodniem do 11,4 USD za MMBtu 15 kwietnia.

Azja

Copy link to section

Według Rystad Energy, cena rozliczeniowa azjatyckiego LNG w maju wyniosła około 12,5 USD za MMBtu. Agencja zauważyła, że stanowi to spadek o 8,7% w porównaniu z cenami z kwietnia 2025 r., ale wzrost o 29% w porównaniu z majem 2024 r.

Niektórzy importerzy, w tym Korea Gas Corporation (Kogas), chiński importer niezwiązany z państwową firmą naftową, oraz CPC Corporation, zabezpieczyli dostawy na maj-czerwiec po cenie 11 dolarów za MMBtu lub niższej.

Rynek LNG tętni aktywnością z różnych krajów azjatyckich.

Południowokoreańska firma Kogas poszukuje dodatkowych dostaw LNG w okresie od czerwca 2025 r. do marca 2026 r.

Tymczasem bangladeska firma RPGCL już zabezpieczyła dostawy LNG na 15-16 maja i 25-26 maja. Indyjska firma GSPC również była obecna na rynku, poszukując dostawy LNG w terminie od 10 do 31 maja – podała firma Rystad.

11 kwietnia w zakładzie LNG w Brunei, będącym wspólnym przedsięwzięciem rządu Brunei, Shell i Mitsubishi, doszło do zakłócenia dostaw.

„Prognozy łagodnej pogody w okresie przejściowym prawdopodobnie ograniczą zużycie gazu w krajach Azji Wschodniej do końca kwietnia” – powiedział Odaka.

Ceny energii elektrycznej na rynku dnia następnego w Japonii na 17 kwietnia spadły o około 40% w porównaniu z poprzednim tygodniem.

Zbiega się to z planowanymi w Japonii, w kwietniu i maju, znacznymi pracami konserwacyjnymi we wszystkich rodzajach elektrowni, co zmniejszy dostępną moc o 18% w kwietniu i o 15% w maju w porównaniu z marcem 2025 r.

Source: Rystad Energy

Europa

Copy link to section

Ceny LNG w Europie spadły o 1,5% w porównaniu z poprzednim tygodniem, do około 10,6 USD za MMBtu, utrzymując dyskonto w wysokości 80–90 centów w stosunku do cen TTF.

Indeks dolara amerykańskiego spadł poniżej 100 po raz pierwszy od lipca 2023 r., co wskazuje na względne umocnienie euro i koszyka innych walut w stosunku do dolara amerykańskiego.

Odaka dodał:

Może to prowadzić do różnego kierunku zmian cen gazu, takich jak TTF, w zależności od tego, czy są one denominowane w USD, czy w euro, a także do dalszego wyjaśnienia europejskiej polityki dotyczącej celów magazynowania.

W Europie odnotowano 8,6% wzrost ogólnego przepływu gazu, który 14 kwietnia osiągnął 329,4 miliona metrów sześciennych.

Do tego doszło pomimo nieplanowanych przerw w dostawach z norweskich złóż Aasta Hansteen, Dvalin i Troll, które groziły zakłóceniami w zaopatrzeniu. Poziom zapasów w podziemnych magazynach również wzrósł o 2,2% do 40,5 miliarda metrów sześciennych, ale nadal jest o 45% niższy niż w ubiegłym roku – zauważyła firma Rystad.

„Większość uczestników rynku dysponujących amerykańskim LNG kieruje swoje ładunki do Europy, chociaż zmienność na rynku i zmieniające się różnice cen między regionami mogą skłonić ich do przekierowania ładunków do Azji” – powiedział Odaka.

Source: Rystad Energy

Stany Zjednoczone

Copy link to section

15 kwietnia referencyjne ceny Henry Hub spadły o 3,8% w porównaniu z poprzednim tygodniem, osiągając poziom 3,3 USD za MMBtu. W momencie pisania tego tekstu cena wynosiła 3,255 USD za MMBtu, co stanowi wzrost o 0,3%.

Dane Rystad Energy wskazują, że w dniach 8–14 kwietnia poziom gazu zasilającego amerykańskie terminale LNG wzrósł o 6,6%, osiągając około 16,8 miliarda stóp sześciennych dziennie (Bcfd).

Ograniczenia podaży na globalnym rynku LNG zostały dodatkowo złagodzone dzięki rozpoczęciu komercyjnej działalności przez Venture Global w terminalu Calcasieu Pass LNG w Luizjanie, pomimo wcześniejszej sprzedaży kilku ładunków na rynku spot.

„W kilku regionach USA prognozowane są temperatury powyżej średniej do końca kwietnia, co będzie wywierać presję na obniżenie cen gazu, chociaż zostanie to zrównoważone wysokim poziomem gazu surowcowego dostarczanego do amerykańskich terminali LNG” – zauważył Odaka.