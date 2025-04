Ceny CartelFi wkrótce wzrosną, nawet jeśli szerszy rynek kryptowalut pozostaje w stagnacji

Rynki kryptowalut utrzymywały się w niedzielę w przedziale wahań, a Bitcoin oscylował poniżej 85,000 USD, a inwestorzy wykazywali niewielki apetyt na bardziej ryzykowne altcoiny.

Bitcoin w dużej mierze poruszał się w wąskim 2% przedziale między 83,000 a 85,000 USD w tym tygodniu.

Względny spokój nastąpił po gwałtownych wahaniach na początku kwietnia, kiedy to zapowiedzi taryfowe Trumpa doprowadziły Bitcoina do wielomiesięcznych minimów poniżej 75,000 USD.

Tymczasem jeden nowy projekt zdołał osiągnąć lepsze wyniki niż szerszy rynek.

Projekt, który przyciąga uwagę, to CartelFi, nowy protokół yield farmingu o tematyce kartelowej.

W ramach przedsprzedaży projektu zebrano już ponad milion dolarów.

CartelFi: projekt, który wzbudza zainteresowanie na rynku

CartelFi generuje szum z prostego powodu: w końcu zajmuje się długotrwałą nieefektywnością na rynkach kryptowalut, której nikt inny nie rozwiązał.

Monety meme, pomimo ich spekulacyjnej atrakcyjności i wirusowej akcji cenowej, zawsze były uważane za martwy ciężar między rajdami.

W obecnym krajobrazie DeFi uzyskanie zysku zwykle wymaga sprzedaży niestabilnych aktywów, takich jak PEPE lub DOGE, i realokacji do bardziej stabilnych, „odpowiedzialnych” aktywów, takich jak stablecoiny, ETH lub tokeny blue chip.

Z tego powodu miliardy kapitału są zablokowane, bez zysku i bez produktywnego wykorzystania, podczas gdy protokoły DeFi zbudowane dla stablecoinów i blue chipów przynoszą stałe zyski dla kapitału bardziej unikającego ryzyka.

Yield farming dla memicznych monet był teoretyczną ambicją od lat, ale nikt nie zrealizował go na dużą skalę.

Podstawową innowacją CartelFi jest tworzenie pul płynności dostosowanych do tych tokenów meme, oferujących zyski nawet do 300% na nazwach takich jak PEPE – co jest liczbą niespotykaną w konwencjonalnym DeFi.

Przedsprzedaż CartelFi: kurs wkrótce wzrośnie

Przedsprzedaż CartelFi nie wykazuje oznak utraty tempa, z ponad 1 mln USD już zebranymi, ponieważ zainteresowanie inwestorów nadal rośnie.

Model przedsprzedaży, podzielony na 30 etapów, każdy z 5% wzrostem ceny, ma na celu nagrodzenie wczesnego uczestnictwa przy jednoczesnym utrzymaniu stałej presji zakupowej.

Przy obecnej cenie 0,0336 USD, oferuje on wczesnym zwolennikom natychmiastowe zyski z inwestycji i potencjał znacznie większych zwrotów po wejściu CARTFI na giełdę.

Cena CartelFi ma wzrosnąć w ciągu dwóch dni.

To, co napędza tę trakcję, to charakterystyczne podejście CartelFi: przekształcanie bezczynnego kapitału monet meme w produktywne, generujące zyski aktywa.

CartelFi pozycjonuje się jako funkcjonalna, generująca przychody platforma DeFi zbudowana na spekulacyjnym DNA kultury memów.

Wraz z szybkim zamykaniem etapów przedsprzedaży i przyspieszeniem napływu kapitału, kampania CartelFi staje się jedną z bardziej znaczących propozycji na wczesnym etapie rozwoju na rynku przygotowanym na strategie wysokiego ryzyka i wysokich zysków.

Szerszy rynek kryptowalut

Rynek kryptowalut utrzymywał się na stałym poziomie w stonowanym handlu w niedzielę, a Bitcoin walczył o odzyskanie poziomu 85,000 USD, podczas gdy większość głównych altcoinów odnotowała nieznaczne ruchy.

XRP, ETH i inne tokeny o dużej kapitalizacji utrzymywały się w przedziale, odzwierciedlając szersze nastroje związane z ograniczeniem ryzyka na rynkach globalnych.

Globalna kapitalizacja rynkowa kryptowalut wynosi 2,68 bln USD, co oznacza spadek o 0,53% w ciągu ostatnich 24 godzin.

Całkowity wolumen rynkowy w tym samym okresie wzrósł o 2,47% do 45,39 mld USD.

Ostrożność nadal dominowała, ponieważ inwestorzy monitorowali rozwój sytuacji wokół nowej polityki handlowej administracji USA.

Niewiele konkretów dotyczących zakresu lub efektywnych ram czasowych sprawiło, że uczestnicy rynku nadal wahali się przed podejmowaniem zdecydowanych ruchów.

Na tym ostrożnym tle wyróżniała się trwająca przedsprzedaż CartelFi.

Zdolność projektu do przyciągnięcia kapitału pomimo szerszego wahania rynku podkreśla zarówno jego wyjątkową pozycję, jak i ciągły apetyt inwestorów na asymetryczne możliwości na wczesnym etapie rozwoju.

Wejdź na stronę CartelFi, aby kupić CARTFI i dowiedzieć się więcej.