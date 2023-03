As baixas taxas de juros, juntamente com uma crescente escassez de moradias, levaram ao aumento dos preços das casas no início de 2023, de acordo com Lawrence Yun, da Associação Nacional de Corretores de Imóveis. Yun falou com a CNBC na manhã de segunda-feira, observando que, embora as transações de vendas de casas tenham diminuído ao longo de 2022, os preços médios das casas em janeiro de 2023 aumentaram 1% em relação ao ano anterior.

Os preços da habitação estão moderadamente mais altos ou mais baixos

Yun explicou que, enquanto grandes cidades como São Francisco e Seattle estão experimentando quedas nos preços das casas, o mercado imobiliário em “áreas de criação rápida de empregos”, como Atlanta, continua aquecido. Ele acrescentou que metade do país está vendo ganhos modestos de preços, enquanto a outra metade está vendo quedas modestas de preços, com poucas exceções, como São Francisco, onde os preços caíram cerca de 10%.

A direção do mercado imobiliário dependerá de fatores e tendências externas, disse Yun. A taxa de inflação “teimosamente alta” está mantendo as taxas de hipoteca elevadas, mas se as tendências da inflação forem mais baixas, as taxas de hipoteca se tornarão “muito mais atraentes no restante do ano”. Isso, por sua vez, resultará em um “crescimento constante” das vendas de imóveis, à medida que os compradores entenderem a valorização de longo prazo de seus imóveis.

A América ‘ainda está criando empregos’

Yun enfatizou que as taxas de hipoteca são a variável mais importante que determina a direção do mercado imobiliário, enquanto a criação de empregos é o segundo fator mais importante.

Como um todo, os Estados Unidos “ainda estão criando empregos”, o que implica que a demanda reprimida por moradias “ainda está crescendo”. Assim que a taxa de hipoteca diminuir, Yun afirma que podemos esperar o retorno dos compradores de imóveis, embora não seja uma condição frenética com ganhos de preço de 20%. Ganhos anuais constantes de 3%, 4% ou 5% são expectativas mais plausíveis para os próximos anos.