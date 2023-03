O Canadá é amplamente respeitado e admirado como nação, e por boas razões. É uma democracia parlamentar na qual todos os principais partidos fomentam e encorajam a estabilidade política e econômica. O ‘norte verdadeiro, forte e livre’ também possui universidades de prestígio, vasta beleza natural, um sistema de saúde com financiamento público, diversidade cultural, dois idiomas oficiais e uma reputação de manutenção da paz e diplomacia.

Esses fatores contribuíram para a reputação global do Canadá como um porto seguro para os investidores, já que o país é apoiado por um sistema financeiro estável que promove a inovação. Como resultado, o Canadá conquistou seu status de potência econômica global.

Em outras palavras, o Canadá é muito mais do que xarope de bordo e hóquei. Mas não se preocupe, esta lista de estatísticas econômicas canadenses menciona brevemente ambos.

Embora a economia do Canadá tenha permanecido resiliente em sua maior parte desde 2020, ela está mostrando alguns sinais preocupantes que refletem os de muitos outros países. Em particular, a inflação e o mercado imobiliário são áreas de preocupação.

Abaixo você encontrará muitas estatísticas econômicas canadenses das quais todo cidadão se orgulha.

Fatos e estatísticas do Canadá – escolha do editor

57,5% da população do Canadá possui um diploma de educação avançada.

O Canadá abriga a terceira maior reserva de petróleo do mundo.

A Bolsa de Valores de Toronto é classificada como a 12ª maior do mundo.

O dólar canadense é a 7ª moeda mais negociada no mundo.

O hóquei é uma indústria de US$ 11 bilhões.

Estatísticas e fatos da economia do Canadá para 2023

1. O Canadá é a oitava maior economia do mundo

O Canadá é classificado como a oitava maior economia do mundo com base nas estimativas nominais do PIB de US$ 2,24 trilhões (FMI) e US$ 1,98 trilhão (Banco Mundial). No entanto, ajustando a paridade do poder de compra, o Canadá desce no ranking para a décima quinta maior economia.

2. O Programa de Equalização do Canadá verá $ 94,6 bilhões transferidos de Ottawa diretamente para as províncias

Como parte do Programa de Equalização do Canadá, o governo federal transferirá US$ 94,6 bilhões para províncias e territórios em 2023-2024. O objetivo do Programa de Equalização é abordar as disparidades fiscais entre as províncias “sem recursos” e fornecer uma entrada de caixa adicional para apoiar a atividade econômica e o crescimento.

3. O Canadá tem a maior porcentagem de sua população com diploma de ensino superior entre todos os países do G7

O Canadá tem a maior proporção de indivíduos em idade produtiva com diploma universitário entre todos os países do G7, com 57,5%. Essa vantagem educacional provou ser especialmente benéfica durante os primeiros dias da pandemia, pois o trabalho remoto se tornou a norma e os indivíduos instruídos foram mais capazes de enfrentar os desafios econômicos.

Aqui está um fato interessante da economia canadense: trabalhadores educados apresentaram taxas de emprego e ganhos mais altos em 2021 em comparação com 2016.

4. O setor de serviços representa aproximadamente 70% da economia do Canadá.

A economia do Canadá é impulsionada principalmente pelo setor de serviços, que responde por 70,5% do PIB do país. Além disso, esse setor fornece cerca de quatro em cada cinco empregos no Canadá.

5. O Canadá possui a terceira maior reserva de petróleo do mundo

O Canadá abriga aproximadamente 9,7% das reservas totais de petróleo do mundo, o que equivale a cerca de 168 bilhões de barris de petróleo. Isso torna o Canadá o terceiro país mais rico em petróleo do mundo, depois da Arábia Saudita (com 297 bilhões de barris) e da Venezuela (com 303 bilhões de barris).

6. 75% de todas as exportações são destinadas aos Estados Unidos

O total de mercadorias exportadas do Canadá aumentou 22,1% em relação aos níveis de 2020, atingindo US$ 777,1 bilhões, dos quais 75% foram destinados aos Estados Unidos. Naturalmente, o Canadá se beneficia de compartilhar a fronteira não defendida mais longa do mundo com a maior economia do mundo.

7. A Bolsa de Valores de Toronto (TSX) é a 12ª maior bolsa de valores do mundo em capitalização de mercado

Em 16 de fevereiro de 2023, a Bolsa de Valores de Toronto (TSX) tinha uma capitalização de mercado total de aproximadamente C$ 3,4 trilhões (US$ 2,76 trilhões), tornando-se a 12ª maior bolsa do mundo. A classificação da TSX não está muito longe de alcançar uma posição entre as 10 primeiras, atualmente detida pela Bolsa de Valores da Arábia Saudita (Tadawul), com uma capitalização de mercado de US$ 2,86 trilhões.

8. O índice TSX teve um desempenho aproximadamente em linha com o Dow em 2022

Em 2022, o índice S&P/TSX Composite sofreu uma queda de 8,5%, comparável à perda de 8,88% do índice Dow Jones. No entanto, o desempenho da TSX foi notavelmente melhor do que a perda de 19,4% no índice S&P 500 e a queda de 33% observada no índice Nasdaq.

9. O dólar canadense caiu pela primeira vez desde 2018

O dólar canadense (CAD/USD), conhecido como loonie, teve uma queda de 6,8% em relação ao dólar americano em 2022 e atualmente é negociado em torno de US$ 0,74. Isso marca o primeiro declínio anual desde 2018. No entanto, esse declínio beneficiou os canadenses que investiram em ativos dos EUA.

10. O dólar canadense é a 7ª moeda mais negociada no mundo

O dólar canadense é a sétima moeda mais negociada do mundo. Em abril de 2022, o dólar canadense representava 6,2% do volume total, acima dos 5,0% em abril de 2019.

11. O banco central do Canadá aumentou as taxas de juros em 1.700% em 2022

O banco central do Canadá, o Banco do Canadá, implementou sete aumentos nas taxas de juros em 2022, fazendo com que sua taxa básica subisse de 0,25% em março de 2022 para 4,5% em janeiro de 2023. Este é o ano de aumentos mais agressivo da história. Você pode ler a cobertura adicional da Invezz sobre os aumentos das taxas do banco central do Canadá clicando neste link.

12. A inflação do Canadá está entre as piores de todos os países desenvolvidos

Ao excluir Rússia, Brasil, Argentina e Turquia, a taxa de inflação do Canadá ficou entre as mais altas do grupo G20 de economias desenvolvidas e emergentes em 2022. Na verdade, a inflação do Canadá atingiu um pico de 8,1% durante os meses de verão, tornando-se a terceira maior taxa de inflação no G20. A taxa de inflação do país encerrou 2022 em 6,8%, a maior em 40 anos.

13. A economia do Canadá é classificada como a 14ª mais livre do mundo.

O Canadá é classificado como a 14ª economia mais livre do mundo, de acordo com o relatório Economic Freedom of the World do Fraser Institute. O índice leva em consideração fatores como tamanho do governo, liberdade de comércio internacional, regulamentações, entre outros.

14. O Canadá é membro do G7, G20 e OCDE.

O Canadá é membro do Grupo dos Sete (G7) nações industrializadas, do Grupo dos Vinte (G20) principais economias e da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Um assento à mesa significa que o Canadá tem uma plataforma para defender seus próprios interesses e prioridades econômicas, como livre comércio e sustentabilidade ambiental.

15. O Canadá assinou 15 acordos de livre comércio

O Canadá assinou 15 acordos de livre comércio com 51 países, sendo o mais notável o Acordo Canadá-Estados Unidos-México (CUSMA), que substituiu o Acordo de Livre Comércio da América do Norte (NAFTA). Esses FTAs cobrem coletivamente 1,5 bilhão de consumidores.

16. O Canadá experimentou seis recessões desde o final da 2ª Guerra Mundial

O Canadá é uma potência econômica global, mas não está imune a crises. O Canadá passou por seis recessões na história recente. Isso inclui a recessão de 1957, a recessão de 1981-1982, a recessão de 1990-1991, a recessão de 2001, a Grande Recessão de 2008-2009 e a recessão COVID-19 de 2020.

17. O Canadá abriga 4,4 milhões de empresas

De acordo com o Statistics Canada, o Canadá abrigava 1.336.336 empresas empregadoras e 3.021.567 empresas não empregadoras, cada uma gerando receita de pelo menos US$ 30.000 no final de 2022.

18. A economia paralela do Canadá é estimada em 2,7% do PIB total

Em 2021, a economia paralela no Canadá foi avaliada em US$ 68,5 bilhões, o que representa aproximadamente 2,7% do PIB do país. O principal impulsionador deste crescimento foi um aumento de 18% na atividade econômica paralela associada a investimentos em estruturas residenciais.

19. O salário médio por hora no Canadá aumentou 4% em 2022

Em 2022, o salário médio por hora no Canadá aumentou 4%, de $ 30,67 para $ 31,96. O setor de serviços públicos teve o maior salário médio por hora de $ 47,86, enquanto o setor de acomodação e serviços de alimentação teve o menor valor de $ 18,50 por hora.

20. 15% dos canadenses ganham mais de $ 100.000 anualmente

A renda familiar média no Canadá é ligeiramente superior a US$ 75.000 por ano, com 15% da população ganhando mais de US$ 100.000 anualmente. Para ser considerado no top 1% de todos os assalariados, um trabalhador precisaria ganhar pelo menos $ 512.000 por ano.

21. O custo médio da habitação caiu 18% em janeiro de 2023

Em janeiro de 2023, o preço médio das casas no Canadá caiu 18% ano a ano, para $ 612.204. As transações imobiliárias também caíram 58% em relação ao ano anterior, para apenas 20.931, resultando em vendas de casas atingindo uma nova baixa de 14 anos no início do ano.

22. A acessibilidade da habitação no Canadá atingiu seu ponto mais baixo desde a década de 1980

De acordo com o Banco Nacional do Canadá, uma casa típica no Canadá requer 67,3% do salário de um trabalhador para pagar suas dívidas. O cálculo aproximado da Invezz, que inclui impostos municipais, eletricidade e outros custos, mostra uma estatística mais preocupante do mercado imobiliário.

23. O Canadá responde por quase 75% da produção mundial de xarope de bordo

Nenhum artigo sobre estatísticas canadenses está completo sem uma menção obrigatória de seu precioso tesouro: o xarope de bordo. O Canadá é o maior produtor mundial de xarope de bordo, respondendo por cerca de 71% da produção global. Em 2020, os produtores canadenses de xarope de bordo produziram um recorde de 13,2 milhões de galões (49,7 milhões de litros) de xarope. Curiosidade: cerca de 3.000 toneladas de xarope de bordo no valor de cerca de $ 19 milhões foram roubados em 2011 e 2012 como parte do maior roubo da história do Canadá.

24. O hóquei é uma indústria de US$ 11 bilhões

O que é mais canadense do que xarope de bordo? Hóquei. De acordo com um estudo de 2015, o hóquei é uma indústria de US$ 11 bilhões que desempenha um papel importante em pequenas comunidades. O estudo mostra que mais de US$ 1 bilhão em receita do turismo chega a cidades e vilas com população inferior a 100.000.

Conclusão

Apesar de enfrentar alguns desafios nos últimos anos, a economia canadense tem mostrado resiliência e continua crescendo. Os esforços do governo para promover a inovação, o investimento e o comércio contribuíram para esse crescimento, assim como a força de trabalho altamente qualificada e a diversidade de indústrias do país.

À medida que avançamos, será interessante ver como a economia canadense continua a se desenvolver e se adaptar às mudanças nas circunstâncias globais. No entanto, com uma base sólida e um compromisso com o crescimento sustentável, o Canadá está bem posicionado para enfrentar quaisquer desafios e oportunidades que surgirem.

Se você achou alguma das estatísticas acima útil e deseja citá-la em seu trabalho, por favor, credite Invezz.com como a fonte