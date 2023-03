Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google News para notícias de última hora >

Tem sido um ano terrível para as criptomoedas como um todo. A histeria da corrida de touros da pandemia chegou a um fim enfático em 2022, com os preços caindo em todo o espaço.

Vimos vários escândalos – a espiral da morte da LUNA, a fraude flagrante da FTX e a morte de Celsius sendo os maiores exemplos – à medida que a criptografia caía no caos.

À medida que os preços despencavam e o capital fugia do espaço, a área do metaverso estava entre as mais afetadas. Durante a corrida de touros, o termo “metaverso” foi divulgado aparentemente diariamente, indicando ser o próximo paradigma da internet.

Até mesmo o Facebook foi renomeado como Meta em outubro de 2021, sinalizando que o termo estava realmente ganhando popularidade. Olhando para trás agora, serviu como o momento perfeito de “pico”. Os preços das criptomoedas atingiram o pico algumas semanas depois e, desde então, o interesse do metaverso foi dizimado. O gráfico abaixo mostra os dados de pesquisa do Google para o termo “metaverso” parando.

Mas ainda existem empresas construindo, apesar desse clima de baixa. Entrevistamos uma delas esta semana, quando Pan Lorattawut, CEO da Vuca Digital, se juntou a nós para conversar sobre o projeto que ela lidera, o Crown Token Project. Com o objetivo de misturar o mundo do entretenimento e da tecnologia blockchain, a Crown opera diretamente no meio dos espaços web3 e metaverso.

https://youtu.be/HXDRkjaRfnA

Recentemente, eles permitiram que os detentores de tokens votassem em personagens de três filmes futuros, um verdadeiro conceito de metaverso. Claro, isso levanta a questão de por que o blockchain foi necessário para isso – algo sobre o qual Pan falou durante o episódio.

Além de conversar sobre o desafio de executar um projeto no meio do inverno cripto, Pan também discutiu o espaço criptográfico geral na Ásia e como ele difere dos EUA ou da Europa.

Ela também descreveu sua jornada de trad-fi para cripto, bem como uma seleção de outros tópicos.

