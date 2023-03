O espaço GameFi está testemunhando um crescimento explosivo à medida que o mercado criptográfico sai do longo inverno cripto que começou em 2022. Os projetos GameFi, incluindo o recém-chegado GameFi Metacade (MCADE), tiveram maior tração desde o início do ano.

O GameFi (uma interseção de jogos e finanças) revolucionou a indústria de jogos por meio de uma experiência de usuário aprimorada, recompensas financeiras integradas e itens colecionáveis. Em apenas alguns anos, o setor cresceu para um mercado multibilionário. Prevê-se que o tamanho do mercado atinja US$ 38 bilhões até 2028, com desenvolvedores de jogos, investidores e milhões, senão bilhões, de jogadores competindo por um lugar na mesa de compartilhamento de receita.

Novos projetos GameFi como Metacade são boas oportunidades de investimento?

A beleza dos projetos GameFi é que sempre existe um mercado pronto. Milhões de jogadores preferem jogos da Web3 em vez de jogos da Web2, que se concentram mais em recompensar desenvolvedores e investidores em detrimento de jogadores que compõem a maior parte do ecossistema de jogos.

Novos projetos como o Metacade começaram a chamar a atenção dos investidores quando lançaram a pré-venda do token MCADE, que arrecadou $5 milhões em dez semanas.

Cinco das sete rodadas da pré-venda já se esgotaram, levantando $9,3 milhões. Isso deixa aos investidores apenas duas rodadas antes que a pré-venda seja encerrada e o muito procurado token MCADE finalmente seja listado nas exchanges públicas, incluindo Bitmart e Uniswap. Se estiver interessado, você pode participar da pré-venda do Metacade aqui.

O que é o Metacade e para que serve o MCADE?

Metacade é um projeto de arcade GameFi que permite aos jogadores se divertirem, jogarem jogos play-to-win (P2E) exclusivos baseados em blockchain e compartilharem conhecimento de jogos enquanto geram renda e constroem suas carreiras na Web3. O projeto continuou vendo uma aceitação fenomenal de seu token MCADE por meio da pré-venda em andamento, que arrecadou mais de US$ 9,3 milhões.

O projeto pretende se tornar um DAO completo a partir de 2024 para dar à comunidade controle total sobre a governança do projeto usando o token MCADE, o token nativo do Metacade.

O token MCADE é o combustível para o ecossistema Metacade e é usado em todas as transações na plataforma, incluindo recompensas. Os jogadores serão recompensados com tokens MCADE por superar desafios, concluir tarefas, batalhar em sessões PvP, compartilhar conhecimento com outros jogadores, escrever análises de jogos e participar de eventos.

Até onde vai o preço do MCADE?

O preço do token MCADE aumentou exponencialmente desde o início da pré-venda e espera-se que continue subindo se a pré-venda for concluída com sucesso e o token for listado em grandes exchanges de criptomoedas. Na rodada anterior da pré-venda, a demanda pelo token MCADE elevou o preço máximo de venda do token para $0,0155, e a sexta rodada atual tem o preço máximo de venda do token em $0,017.

Espera-se que o preço do token suba para $0,020 na última rodada da pré-venda. Dito isto, os investidores que entrarem cedo têm maior probabilidade de obter ganhos de longo prazo se investirem no Metacade em seus estágios iniciais.

Vale a pena comprar o Metacade?

Bem, isso depende de você como investidor, pois como investidor você precisa considerar muitos fatores antes de fazer um investimento, especialmente alocação e diversificação de portfólio.

Além dos muitos benefícios do GameFi e do metaverso que o Metacade oferece, os investidores são atraídos para o Metacade por causa da iniciativa Metagrants, uma fonte de financiamento para desenvolvedores de jogos que desejam construir seus projetos na plataforma.

No Metagrants, os desenvolvedores enviarão propostas de jogos, a comunidade votará nas propostas e as mais populares passarão para a rodada de financiamento, onde os investidores terão a chance de lucrar. Embora isso torne o Metacade uma plataforma preferida para desenvolvedores de jogos, também aumenta o número de projetos nos quais os investidores podem investir.

O plano abrangente do Metacade para mudar a face da indústria de jogos de metaverso, conforme descrito em seu whitepaper, e o valor do token MCADE tornam o Metacade uma boa opção de investimento. A Metacade também recebeu aprovação da empresa líder em auditoria de blockchain, a Certik, colocando-a entre outros projetos aprovados pela Certik, o que significa que é transparente, um forte ponto de venda que está em alta demanda após vários grandes colapsos criptográficos.