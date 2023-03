Se você é um investidor e quer se divertir enquanto aproveita os benefícios dos jogos “play-to-earn”, um projeto que você provavelmente verá em destaque em todo o setor é o Metacade (MCADE).

O que é o Metacade e por que ele pode ser uma grande oportunidade de investimento, especialmente para investidores iniciantes, é a grande questão aqui.

Como você descobrirá neste artigo e em outras grandes fontes, parte da resposta para a pergunta acima vem da pré-venda do token MCADE. Com razão, a indústria está agitada com o Metacade, com o interesse dos investidores neste projeto indicando uma exuberância semelhante àquela vista durante a onda explosiva de GameFi que trouxe Axie Infinity, Decentraland, The Sandbox, entre outros.

Continue lendo para saber mais sobre por que o Metacade pode ser o projeto de jogos criptográficos para investir em 2023.

O que torna o Metacade uma grande oportunidade de investimento?

O setor de jogos está projetado para crescer para mais de US$ 200 bilhões em 2023, com o ecossistema GameFi prestes a testemunhar uma ressurgência após a queda geral do mercado de criptomoedas. Em março de 2023, o valor de mercado de todos os principais jogos de criptomoedas, incluindo ApeCoin, Decentraland e Axie Infinity, é de cerca de US$ 10 bilhões – abaixo dos cerca de US$ 60 bilhões no final de 2022.

De acordo com uma nova pesquisa sobre o potencial do cenário de jogos blockchain, um retorno à lucratividade para os investidores pode levar o setor a novos patamares em 2023 e 2024.

No geral, o mercado de baixa oferece uma grande oportunidade para os investidores. Mas especificamente para o Metacade, sua abordagem inovadora para jogos “play-to-earn” é única. O foco do projeto na comunidade com recursos inovadores e um pacote completo para diversão e recompensas pode direcionar o interesse de muitos outros projetos de NFT no ecossistema P2E, beneficiando o valor do MCADE.

O Metacade pode atingir $ 1 em 2025?

Para uma visão do potencial do MCADE, um bom ponto de partida é a pré-venda do Metacade.

Uma olhada no histórico de venda de tokens aqui mostra uma demanda massiva, com os investidores aproveitando os preços baixos para uma oportunidade de retornos mais altos. 1 MCADE foi vendido a $ 0,008, mas atualmente é vendido por $ 0,017 USDT e a próxima fase da pré-venda aumentará para $ 0,0185.

Como acontece com a maioria dos investimentos, o valor do token de utilidade pode ganhar impulso no final da pré-venda e uma recuperação sustentada para o nível psicologicamente importante de $ 1 até 2025 não é um resultado improvável.

Com o fundo do mercado provavelmente chegando e os ativos esperando uma recuperação em um novo ciclo de alta, as previsões são de que o preço do MCADE subirá. No entanto, como observado, os catalisadores desse crescimento não serão apenas a força fundamental da Metacade, mas também as condições de mercado predominantes.

O que é Metacade?

Metacade é o primeiro arcade verdadeiramente impulsionado pela comunidade do mundo. A plataforma de jogos baseada em blockchain, alimentada pelo Ethereum, está pronta para revolucionar o cenário P2E, oferecendo uma nova experiência Web3 para jogadores e investidores.

O white paper do Metacade descreve a plataforma Web3 definitiva onde os usuários podem jogar, ganhar, construir e se conectar.

Atualmente, o MCADE está em pré-venda e parte do roteiro prevê o lançamento de uma organização autônoma descentralizada (DAO) em 2024. O controle de governança ficará com os titulares do MCADE e os usuários ganharão recompensas não apenas por jogar, mas também por participar do crescimento geral da plataforma via votação.

Se quiser saber mais sobre a pré-venda, clique neste link.

O que torna o Metacade único?

Metacade não oferece apenas um jogo, mas uma plataforma para todos os tipos de jogos no estilo arcade e jogadores, com integração do sistema de ganhos chave. Também há torneios e competições P2E onde os jogadores podem ganhar MCADE.

Mas enquanto os usuários podem acessar essas oportunidades de renda de jogos clássicos, a plataforma vai além para oferecer novas formas de gerar ganhos. Pode-se optar por realizar o stake de seus tokens MCADE, ser pago por participar de cenários de teste beta ou acessar quadros de empregos.

Ao se concentrar na construção de um centro comunitário para jogos de arcade P2E, o Metacade está oferecendo algo exclusivo para seu ecossistema que a maioria dos concorrentes não possui – um modelo econômico circular. Isso basicamente significa que o incentivo econômico não gira em torno do ponto linear ou singular que é o token nativo. Um modelo como o crescimento orgânico do ecossistema da Metacade impulsiona a perspectiva econômica geral para oferecer oportunidades sustentáveis de longo prazo.

O roteiro do Metacade prevê esse tipo de plataforma onde tudo, desde o token do jogo, experiência de jogo e direitos da comunidade até a interação social se somam para oferecer uma experiência Web3 completa.

Vale a pena comprar o Metacade?

O Metacade afirma que está construindo a maior plataforma GameFi, com uma abordagem única para a economia de tokens de jogos e outras coisas. O interesse nesse ecossistema P2E é comparável, ou poderá superar, o visto durante o lançamento de gerações anteriores de projetos de jogos blockchain, como Axie Infinity. A pré-venda do MCADE, que entrou no estágio seis e está se esgotando rapidamente, oferece aos investidores a chance de serem investidores em estágio inicial.

Conforme observado, enquanto as previsões para o MCADE podem depender de outros fatores externos/de mercado, as perspectivas de longo prazo sugerem que vale a pena comprar o Metacade hoje – especialmente com os preços tão baixos quanto durante a pré-venda.

O panorama positivo para o MCADE também é ajudado pelo roteiro do Metacade, que pode ser visto aqui. Além de fazer parceria com os principais players de P2E para expandir a plataforma, a equipe por trás do projeto prevê um ecossistema sustentável que apoie a receita de publicidade, um lançador, arcade “play-to-play” e teste de jogos. A plataforma está pronta para lançar os recursos Play2Earn, Create2Earn e Work2Earn, bem como o DAO de governança até o quarto trimestre de 2024.

Para participar da pré-venda, visite o site do Metacade.