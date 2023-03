O Metacade (MCADE), um hub social do tipo “play-to-earn”, não está desacelerando. O arcade GameFi arrecadou impressionantes $ 9,3 milhões nas primeiras cinco etapas da pré-venda.

Começando em apenas US$ 0,008, o preço do MCADE subiu para US$ 0,017 no atual sexto estágio de pré-venda. Em sua fase final de pré-venda, espera-se que o preço seja de US $ 0,020, preparando-o para ser listado em grandes exchanges. Se você quiser participar da pré-venda, pode fazê-lo aqui.

O Metacade atingirá $ 1 até 2024?

É difícil prever o preço provável do MCADE no início de 2024. No entanto, com a crescente demanda pelo token, um preço de US $ 1 é alcançável, embora isso possa ser muito ambicioso.

Já é esperado que o preço do token encerre a pré-venda em US$ 0,020. À medida que o token atinge grandes exchanges, teoricamente, o preço do MCADE se moverá para cima por exposição a uma base de investidores muito maior.

Então, o que é preciso para chegar a $ 1? A matemática por trás de tal movimento implica que o preço do MCADE deve disparar em 4.900%. Isso é realista? Talvez a melhor pergunta a fazer seja o que se pode esperar com base em tokens semelhantes que atraíram seguidores durante o processo de pré-venda e ganharam impulso ao longo do tempo.

Já vimos em outros tokens de pré-venda bem-sucedidos no mercado retornos percentuais de 1.000% – 2.000%. Como tal, um preço MCADE de US$ 0,50 até o final de 2023 é uma possibilidade mais realista, com potencial para atingir US$ 1 nos próximos anos.

O Metacade é incomparável com a maioria das plataformas e já está gerando uma demanda sem precedentes. O projeto é elaborado a partir de um whitepaper tranquilizador. Por exemplo, o whitepaper explica as estratégias de geração de receita para a comunidade Metacade e investidores. Há também um roteiro claro de como o projeto se tornará realidade, permitindo que os investidores o sigam.

Consequentemente, o projeto atraiu elogios de especialistas do setor e especuladores, o que permitiu que sua equipe conduzisse uma pré-venda bem-sucedida até o momento. Os investidores recebem uma infinidade de oportunidades de ganhos e recompensas, tornando-a uma das plataformas GameFi mais procuradas de todos os tempos.

O que é Metacade e como funciona?

Metacade é uma plataforma disruptiva “Play-to-Earn” (P2E) que permite aos usuários jogar jogos de arcade e obter recompensas. As recompensas são dadas na forma de tokens criptográficos que os jogadores podem sacar ou usar na plataforma.

O Metacade funciona de forma semelhante a outras plataformas P2E. Como jogador, você coleta recompensas de token por ter sucesso em jogos e competições. Para o Metacade, MCADE é o token nativo que alimenta o ecossistema.

No entanto, o Metacade tem outras maneiras interessantes para os jogadores ganharem recompensas, incluindo Create2Earn, Compete2Earn e Work2Earn. Os membros da comunidade Metacade também podem realizar o stake do token nativo e participar de sorteios regulares de prêmios para aumentar seus ganhos.

Previsão de preço Metacade

Sem dúvida, não vimos o melhor do GameFi, já que o forte crescimento de 2021 foi imediatamente atingido pelo prolongado mercado de baixa de 2022 e início de 2023. Em 2023, o mercado está mostrando entusiasmo novamente e espera-se que o GameFi domine, com plataformas como Metacade liderando.

Apesar do mercado estar em turbulência, as perspectivas são positivas para o mercado de GameFi. Espera-se que uma potencial recuperação das criptomoedas em 2023 impulsione o GameFi e desbloqueie uma taxa de crescimento anual projetada de 20,4% nos próximos seis anos. No geral, estima-se que a indústria suba para uma avaliação de US$ 2,8 bilhões até 2028.

No entanto, espera-se que os projetos vencedores no setor GameFi sejam aqueles que oferecem qualidade em detrimento da quantidade. O MCADE oferece ambos, uma razão para os investidores ficarem entusiasmados com seu futuro.

Do ponto de vista fundamental, o MCADE tem uma oferta incrível no mercado. Além dos enormes ganhos da plataforma, os investidores são atraídos por seus projetos focados em investidores. É o caso da iniciativa Megagrants, que será uma fonte de financiamento para desenvolvedores de jogos construírem projetos na plataforma.

Com base no exposto acima, o MCADE poderia subir para US$ 1 ou mais, embora isso seja provável a longo prazo. Uma previsão de preço de curto a médio prazo de pelo menos 10x é mais realista quando o token entra nas principais exchanges. Até agora, os primeiros investidores obtiveram mais de 100% de ganho durante o processo de pré-venda, tornando um retorno de 10x muito realista em alguns meses no futuro.

Devo investir no token MCADE agora?

Ao preço atual de US$ 0,017, comprar o MCADE é atraente. Espera-se que o token retorne cerca de 17,6% quando a fase de pré-venda terminar.

A partir da história, tokens populares atingem novas alturas quando são listados em exchanges. Como resultado, este pode ser o momento certo para investir em MCADE antes que o preço dispare. Mas além do retorno potencial da especulação, MCADE tem um caso de uso inovador do mundo real que o torna um investimento vitalício.