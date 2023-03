Espera-se que o preço da AltSignals (ASI) suba significativamente durante o evento de pré-venda, que coincidiu com um aumento no sentimento no mercado de criptomoedas.

De fato, em 14 de março, as moedas de Inteligência Artificial (IA) saltaram em média 16% em 24 horas, com o valor de mercado do segmento de IA atingindo US$ 1,96 bilhão. Isso ocorreu após uma virada otimista para o mercado em geral, com o Bitcoin ultrapassando os US$ 26.000 e as principais moedas relacionadas à IA, como SingularityNET (AGIX/USD) e Fetch.ai (FET/USD), atingindo máximas de várias semanas.

Essa perspectiva de preço para a AltSignals destaca por que o ASI pode ser um token de IA a ser observado em 2023.

AltSignals alcançará $ 1 em 2023?

Conforme observado acima, a pré-venda da AltSignals está em andamento, com o token ASI atualmente avaliado em US$ 0,012. Ao final da primeira etapa da pré-venda, o preço do ASI aumentará 25% para US$ 0,015. De acordo com a linha do tempo da AltSignals, o ASI estará disponível por $ 0,02274 durante o último estágio do lançamento. No total, espera-se que o valor do token aumente 74% por meio da pré-venda.

Se o pico de alta esperado para o ASI acontecer, a partir do próximo trimestre, o preço precisará subir 44x para ultrapassar US$ 1. Embora seja possível que o token atinja esse nível nos próximos nove meses, outros fatores que podem afetar o movimento dos preços podem entrar em jogo e impedir esses ganhos.

Se os preços permanecerem em baixa, uma previsão mais realista seria um retorno decente de 10x acima de US$ 0,2 ou um pouco mais alto. Os preços podem então explodir no médio prazo, à medida que um novo mercado de alta toma forma.

O que é AltSignals e como funciona?

AltSignals foi lançada em 2017, oferecendo inicialmente sinais de negociação gratuitos para uma comunidade crescente que recentemente ultrapassou 50.000 assinantes.

No mercado de negociação, a AltSignals atualmente ocupa uma das melhores posições para bots de ativos digitais. Os traders recebem os sinais mais avançados a partir da análise técnica, fundamental e de sentimento social, até backtesting, negociação social e alertas de listagem, entre outros.

A plataforma agora está procurando revolucionar seus negócios ao explorar Inteligência Artificial (IA), Processamento de Linguagem Natural (NLP) e Aprendizado de Máquina (ML) para melhorar a precisão de seus sinais para criptomoedas, futuros de Binance e Forex.

De acordo com o whitepaper da AltSignals, o algoritmo AI esperado nos próximos meses é apelidado de ActualizeAI e também beneficiará os traders tradicionais do mercado de ações e CFD.

ASI é o token nativo que alimentará o ecossistema ActualizeAI. Há um fornecimento fixo de 500 milhões de tokens, com 290 milhões (58% do fornecimento) liberados para a pré-venda.

O token é a principal unidade de conta no ecossistema, com os detentores utilizando seus ASI para acessar os melhores sinais de negociação. Os usuários também ganharão ASI a partir de torneios de negociação, bem como por contribuir para projetos e desenvolvimento de produtos. O ASI também será listado nas plataformas CEX e DEX, incluindo Uniswap no segundo trimestre de 2023.

Previsão de preços AltSignals

Espera-se que o preço do token ASI da AltSignals suba à medida que a pré-venda chega ao fim e os tokens estejam disponíveis no mercado secundário. O nível psicológico que os touros podem almejar para o final de 2023 é de $ 1. Além disso, temos US$ 5 e US$ 10 como metas entre 2025 e 2030.

Se compararmos, tokens como SingularityNET e Fetch.ai retornaram mais de 6.600% e 5.300%, respectivamente, desde seus mínimos históricos em março de 2020. Como observado anteriormente, para atingir US$ 1, o AltSignals precisa quebrar níveis-chave como US$ 0,1 e US$ 0,5 , (retornos de 5x a 10x) que eu acho que são possíveis em um 2023-2024 otimista.

Quais fatores provavelmente catalisarão uma perspectiva de mercado positiva para a AltSignals?

Primeiro, especialistas do mercado estão prevendo um impulso adicional para moedas relacionadas à inteligência artificial, com moedas como ASI sendo cotadas para superar outras como um dos principais investimentos de 2023. Essa perspectiva é ainda mais favorecida pelo fato de que a pré-venda da AltSignals está atraindo um grande interesse de sua comunidade bem estabelecida e de todo o mercado cripto. Esse cenário provavelmente irá aumentar ainda mais a demanda por ASI quando a moeda for lançada no segundo trimestre de 2023.

Outro fator chave pode ser a crescente demanda por modelos preditivos na negociação. Como tal, uma plataforma AltSignals revolucionária alimentada pelo token ASI e o próximo ecossistema ActualizeAI podem impulsionar o preço do ASI para cima.

Além disso, a listagem em exchanges centralizadas e descentralizadas historicamente coincidiu com um grande aumento nos preços dos tokens listados e o ASI pode não ser diferente, principalmente devido à enorme demanda já vista com o evento de pré-venda.