O Metacade (MCADE) revolucionará o espaço GameFi?

O espaço de jogos da Web3 cresceu exponencialmente e, com milhares de jogos disponíveis, pode ser difícil para os usuários escolher quais jogos valem a pena jogar e em quais projetos baseados em blockchain vale a pena investir.

Um novo projeto pode balançar esse espaço, fornecendo um ecossistema abrangente para quem deseja entrar no espaço GameFi. Este projeto é o Metacade (MCADE) e hoje veremos por que esse projeto pode superar alguns dos maiores nomes do setor.

O Metacade oferece uma grande oportunidade de investimento?

A pré-venda do estágio 6 em torno da criptomoeda Metacade (MCADE) tem um valor de $ 0,017. Isso significa que os investidores que entram no projeto antecipadamente podem se beneficiar de seu crescimento geral.

No próximo estágio da pré-venda, estima-se que o Metacade (MCADE) seja negociado a $ 0,0185, dando aos investidores do Estágio 6 um retorno respeitável, enquanto os investidores anteriores estão obviamente em uma posição melhor.

É provável que o Metacade (MCADE), com sua implementação de receita de publicidade, torneios, eventos, sorteios de prêmios, listas de empregos, processo de teste de jogos e barra de lançamento dedicada, possa atingir um ponto de valor mais alto em 2023 e além. Os investidores têm uma excelente oportunidade de investir nas fases iniciais de um projeto que se pode afirmar como uma força dominante no espaço Web3.

O Metacade atingirá $ 1 até o final de 2024?

O Metacade (MCADE) é oferecido a US$ 0,017 durante a pré-venda do Estágio 6. Isso significa que os investidores podem obter o token MCADE com desconto em comparação com o preço de lançamento previsto.

O setor criptográfico está se movendo em direção aos jogos, com algumas das maiores empresas entrando no espaço blockchain introduzindo NFTs e outras tecnologias Web3.

Os jogadores estão começando a perceber o valor por trás dos jogos blockchain, e o mecanismo de staking de recursos pode recompensar os jogadores e servir como um grande incentivo para que continuem utilizando a plataforma nos próximos anos.

Esses aspectos podem alimentar a demanda e o apelo por trás dos jogos blockchain em um futuro próximo. O Metacade (MCADE) também será listado nas principais exchanges após o sucesso da pré-venda e, com esse impulso, provavelmente poderá atingir um valor de US$ 0,05 até o final do segundo trimestre de 2023.

Até o final do quarto trimestre de 2023, o Metacade (MCADE) pode subir para um valor de $ 0,1, um ponto de valor que pode representar seu recorde histórico.

O que é Metacade?

Metacade (MCADE) é um hub da comunidade Web3 que conecta jogadores e entusiastas de criptomoedas em um único local onde eles podem se comunicar e colaborar.

A plataforma representa um ponto de encontro com um arcade virtual que fornece a todos acesso a jogos com elementos Play-to-Earn (P2E) e locais virtuais onde encontrarão as últimas notícias e opiniões do GameFi compartilhadas pelas pessoas mais importantes do setor.

Como funciona o Metacade?

No Metacade (MCADE), um sistema dedicado compensa os usuários por suas atividades por meio dos tokens MCADE.

O Metacade (MCADE) visa capacitar os jogadores com o esquema Metagrant, onde a comunidade pode direcionar os recursos do tesouro e decidir quais desenvolvedores de jogos serão apoiados, enviando seus votos em quaisquer jogos que desejam construir.

Há também um quadro de empregos e trabalhos temporários onde os usuários podem encontrar trabalho no espaço da Web3.

O token Metacade (MCADE) é construído em Ethereum (ETH) e segue o padrão de token ERC-20. O MCADE pode ser adquirido facilmente e armazenado em um blockchain seguro.

Como o Metacade mudará a indústria?

O Metacade oferecerá aos jogadores vários casos de uso e funcionalidades em escala global. Ele hospedará torneios, eventos e sorteios de prêmios, apresentará listas de empregos, terá um arcade Pay-to-Play e fornecerá acesso a testes de jogos.

Uma barra de lançamento dedicada será apresentada, e qualquer desenvolvedor que pretenda criar um jogo poderá utilizar a comunidade pré-construída para ter a chance de ser votado e ter seu projeto financiado pela plataforma.

A criptomoeda MCADE é um bom investimento a longo prazo?

A popularidade geral em torno da indústria Play-to-Earn (P2E) e do espaço Web3 pode levar a um aumento no valor da plataforma Metacade, resultando em uma base de usuários mais alta, projetos em destaque e utilidade do MCADE.

Isso significa que o MCADE é um investimento sólido de longo prazo e, se os investidores estiverem interessados em participar da rodada de financiamento do Metacade, eles podem fazê-lo visitando seu site.

No entanto, não há garantias no espaço blockchain e a volatilidade geral de muitas criptomoedas precisa ser considerada.

Houve uma alta demanda por jogos da Web3, e a estrutura P2E em torno de muitos deles também aumentou o uso e a demanda de tokens não fungíveis (NFTs). Esses aspectos desempenham um papel na plataforma Metacade, que tem alto potencial de crescimento.

Os tokens GameFi são um excelente investimento de longo prazo?

O espaço GameFi está em constante evolução e um fluxo contínuo de novos jogos está sendo desenvolvido. Com base nisso, fica claro que a demanda por jogos blockchain é alta. Projetos que se estabelecem como líderes competitivos neste campo do espaço Web3 podem agregar muito valor a longo prazo.

Vale a pena comprar o Metacade?

Metacade (MCADE) como um projeto tem muito a seu favor. Há uma grande variedade de jogos de arcade que oferecem valor tanto para jogadores casuais quanto para jogadores competitivos.

Existe um centro social dedicado e vários mecanismos de ganhos que irão incentivar o uso. O Metacade (MCADE) também criará novos empregos no espaço GameFi e conectará usuários de blockchain com oportunidades pagas.

Esses aspectos podem tornar o Metacade (MCADE) um investimento sólido, mas a decisão ainda é baseada nas necessidades específicas, requisitos e objetivo do investidor.