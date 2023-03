Até uma semana atrás, a USD Coin era vista como a stablecoin mais segura do mundo.

A BUSD, uma de suas principais rivais, foi fechada no mês passado pelos reguladores dos EUA. Tether, a única stablecoin atualmente à frente da USD Coin, há muito tempo é atormentada por questões sobre suas reservas (entrevistei Paolo Ardoino, da Tether, sobre esta e outras questões de stablecoin algumas semanas atrás).

Mas uma semana é muito tempo em criptografia e as coisas certamente mudaram. O colapso do Silicon Valley Bank (SVB) enviou ondas de choque pelo mercado, com o emissor de USD Coin, Circle, mantendo reservas que sustentam o USDC no banco.

O que aconteceu com a USDC?

Originalmente, o mercado não sabia quanto das reservas da Circle estavam no SVB. Sabia-se que 25% das reservas da Circle eram mantidas em dinheiro nos bancos, mas a divisão não era clara. Foi então confirmado pela Circle que 8,25% eram detidos no SVB, totalizando $ 3,3 bilhões.

A liquidação durante este período de dúvida – e depois disso – foi agressiva, a USD Coin caiu para menos de 90 centavos em várias exchanges e puxou o Bitcoin para baixo.

Oferta da USDC cai apesar da garantia bancária

A administração dos EUA interveio para garantir os depósitos, no entanto, e assim a paridade da USDC foi rapidamente restaurada para cerca de US$ 1.

Mas a oferta geral de USD Coin caiu significativamente. Em pouco mais de uma semana, a oferta caiu 17%, passando de US$ 44,2 bilhões em 6 de março para US$ 36,9 bilhões hoje.

Será interessante acompanhar se os investidores alocarão recursos novamente, mas após um ano que testemunhou tantos escândalos no mundo das criptomoedas – incluindo algumas stablecoins não tão estáveis – a ansiedade em torno da oscilação bancária é compreensível.

O suprimento da Circle já estava diminuindo mesmo antes do problema com o SVB, em linha com a queda contínua de todo o setor de criptomoedas durante este mercado de baixa. Julho passado marcou o pico de US$ 58,3 bilhões. Desde então, caiu 37%, um declínio de US$ 21,4 bilhões.

O que vem a seguir para a USDC?

Obviamente, olhar para trás em um período de tempo mais longo mostra o quão notável foi o crescimento, com a USDC sendo uma das grandes vencedoras do mercado de alta implacável de 2020 e 2021.

O que vem a seguir para a USDC é menos claro. A confiança na criptomoeda como um todo ainda está na sarjeta, apesar do recente ressurgimento do Bitcoin. Este foi o maior fator de todos em sua queda no ano passado.

Os reguladores também estão se movendo para o espaço em um ritmo crescente. Alguns suspeitam que isso pode ajudar o Tether, que já ocupa o primeiro lugar e tem a vantagem de estar sediado fora dos EUA.

Mas, apesar do caos da semana passada, a grande vantagem da USD Coin é sua transparência e situação de reserva. Apenas 25% de suas reservas são em dinheiro, com a maior parte do restante em T-bills. Isso representa um investimento tão seguro quanto possível (se as notas do Tesouro falhassem, não haveria dólar e, portanto, nenhuma stablecoin em qualquer caso!).

Como eu disse, na semana passada eka era vista como a stablecoin mais segura do mercado. Não tenho certeza se muita coisa mudou – esse caos resultou dos mercados financeiros tradicionais e de uma total má gestão de risco dentro do setor bancário. A Circle verá isso e alocará com mais prudência daqui para frente – e os EUA intervieram de qualquer maneira.

Derrubar a USD Coin de sua posição em favor de outra stablecoin seria um erro. Como diz o velho ditado, seria sair da frigideira e cair no fogo.

O mercado pode perceber isso daqui para frente. Claro, quem sabe o que acontecerá no mundo caótico da criptomoeda – uma canetada de um regulador e esse suprimento pode despencar ainda mais drasticamente.