O presidente da Comissão de Supervisão Financeira de Taiwan, Huang Tien-mu, confirmou que Taiwan em breve receberá uma legislação especial para regular o espaço criptográfico no país. Huang confirmou isso aos legisladores durante uma audiência sobre a estabilidade bancária global no parlamento. A revelação ocorre quando a pré-venda da nova plataforma de metaverso baseada em blockchain Metacade entrou em seu sétimo estágio.

Taiwan tem dois reguladores financeiros: o Banco Central da República da China e a Comissão de Supervisão Financeira (FSC), e a Bloomberg informou recentemente que o FSC estava prestes a ser o encarregado de regular as criptomoedas no país. Alguns membros do parlamento taiwanês recomendaram o recém-criado Ministério de Assuntos Digitais (MODA) para ser o principal regulador de cripto. Outros, entretanto, disseram que o novo ministério é relativamente inexperiente em comparação com o FSC.

A regulamentação criptográfica especial de Taiwan coloca Taiwan na Liga das Nações trabalhando para introduzir uma legislação criptográfica para regular a indústria amplamente não regulamentada. O regulamento facilita o sucesso de projetos criptográficos existentes e novos, como o Metacade.

O que é Metacade e por que se tornou tão popular?

Metacade é uma nova plataforma de metaverso baseada em blockchain que visa se tornar a maior plataforma de jogos arcade que oferece os jogos criptográficos de P2E mais empolgantes. O projeto está atualmente na penúltima etapa de pré-venda de seu token nativo, o MCADE.

De acordo com o whitepaper do Metacade, a pré-venda do Metacade está programada para ser concluída antes do final do primeiro trimestre de 2023 e, de acordo com a taxa de vendas das etapas, é apenas uma questão de dias até que a pré-venda se esgote completamente. Segundo dados do site do Metacade, restam apenas 10 dias de pré-venda.

De fato, apenas 3,11% do total de tokens MCADE reservados para a pré-venda permanecem a serem reivindicados, o que justifica que a demanda pelo token seja maior do que a oferta. Você pode participar da pré-venda aqui.

O token MCADE é construído no Ethereum, tornando-o um token ERC-20, o que significa que os investidores podem comprar o token por meio de um blockchain seguro e de baixo custo.

Metacade pode ser uma boa oportunidade, dados os novos regulamentos

Quando a China, que já abrigou a maioria das atividades criptográficas, incluindo mais de 50% das atividades de mineração criptográfica, reprimiu as criptomoedas, forçando as empresas criptográficas a fechar, um bom número de projetos criptográficos se mudou para Taiwan.

Com a Comissão de Supervisão Financeira (FSC) assumindo o mandato de regulamentação cripto em Taiwan, o país poderá em breve se tornar um hub cripto na Ásia, onde vários projetos metaversos, incluindo The Sandbox (Hong Kong), Zepeto (Coréia do Sul), Axie Infinity (Cingapura), e Enjin (Singapura) são domiciliados. O país também deve atrair novos projetos futuros como o Metacade, cuja crescente popularidade entre os investidores criptográficos e desenvolvedores e jogadores de GameFi disparou.

Metacade permitirá que desenvolvedores obtenham financiamento para projetos GameFi

Além de oferecer aos investidores uma oportunidade de investimento por meio de seu token MCADE, o Metacade também tem um programa chamado Metagrants que está programado para ser lançado no terceiro trimestre de 2023. Por meio do programa Metagrants, os desenvolvedores da comunidade Metacade poderão obter financiamento para apoiar seus projetos em desenvolvimento.

Os desenvolvedores enviarão inscrições a um grupo de investidores da comunidade MCADE e os investidores votarão nos projetos a serem apoiados.

Em geral, espera-se que o Metacade evolua constantemente à medida que os desenvolvedores inundam a plataforma com jogos exclusivos de “play-to-earn” (P2E). A plataforma também visa a transição para uma organização descentralizada (DAO) de pleno direito até o quarto trimestre de 2024 para permitir uma abordagem totalmente liderada pela comunidade.

Enquanto isso, a plataforma de jogos arcade continua a ganhar popularidade à medida que sua pré-venda se aproxima de seu estágio final, após o qual o token MCADE deve ser listado na exchange descentralizada Uniswap, entre outras exchanges de criptomoedas.