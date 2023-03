O UBS Group AG (NYSE: UBS) concordou em adquirir o rival Credit Suisse Group AG (NYSE: CS) no que estava “parecedo um ótimo negócio” – caso o acordo tivesse ocorrido há uma semana, disse Johann Scholtz, analista da Morningstar, em nota enviada ao Invezz. Embora a “posição seja menos clara” hoje em meio à notável saída líquida de fundos de clientes nos últimos dias, o UBS provavelmente emergirá em uma posição mais forte ao longo do tempo.

UBS executará ‘reestruturação radical’ do Credit Suisse

De acordo com Scholtz, o UBS está em uma posição forte para executar uma “reestruturação radical” do Credit Suisse. O analista estima que a meta de economia de custos do UBS para 2027 de US$ 8 bilhões reduziria as despesas operacionais ajustadas do Credit Suisse para 2022 em cerca de 60%.

É claro que todas as atividades de reestruturação têm um custo material, mas “o UBS está em melhor posição do que o Credit Suisse para absorver isso”, escreveu o analista. Enquanto isso, o órgão regulador suíço baixou o valor do capital adicional de nível um (AT1) de 16 bilhões de CHF do Credit Suisse para zero e isso dá ao UBS capital adicional para absorver remarcações e encargos de reestruturação.

Isso se soma a um adicional de CHF de 9 bilhões em proteção contra perdas que também foi fornecido pelas autoridades suíças.

Investidores do Credit Suisse ‘se sentirão enganados’

Os investidores do Credit Suisse “se sentirão prejudicados”, já que o preço da aquisição implica um desconto substancial em comparação com o preço das ações do Credit Suisse na sexta-feira, continuou o analista.

A viabilidade do Credit Suisse como uma preocupação constante estava “claramente sob ameaça” devido a relatos de que o banco estava perdendo 10 bilhões de CHF por dia em depósitos.

Resumindo, os acionistas do Credit Suisse “tiveram a sorte de não serem completamente eliminados”, embora para muitos acionistas de longo prazo esse pareça ser o caso. Em teoria, o capital AT1 tem status de senioridade em comparação com o patrimônio comum.