Além de acessar as últimas notícias sobre criptomoedas, os traders de finanças e de criptomoedas também precisam de provedores de sinais de negociação lucrativos como a AltSignals , que está em operação desde 2017.

O mercado de criptomoedas é bastante volátil e a negociação traz muitos riscos, especialmente se o trader estiver desinformado. Mas, ao mesmo tempo, poucos traders, especialmente iniciantes, podem fazer uma análise de mercado abrangente e é por isso que a maioria procura provedores de sinais de negociação.

O que é AltSignials?

A AltSignals é uma plataforma alimentada por tecnologias líderes, como aprendizado de máquina (ML), processamento de linguagem neutra (NLP), análise avançada de sentimento e inteligência artificial (IA) para fornecer sinais de negociação tanto para ativos digitais quanto para traders de forex.

AltSignal usa um modelo de regressão linear para prever os preços futuros de ativos financeiros usando seu desempenho histórico. Ela também oferece aos traders um indicador técnico chamado AltAlgo para ajudar os traders a analisar o mercado.

A plataforma está atualmente trabalhando em um novo algoritmo de IA chamado “ActualizeAI”, que será a base de um ecossistema AltSignals AI. A equipe AltSignals planeja integrar os componentes de IA em seus outros algoritmos existentes assim que o ActualizeAI provar ser eficaz.

A AltSignals também criou uma criptomoeda chamada ASI, que atuará como o token de associação para o ecossistema AltSignals AI. A AltSignals está atualmente realizando uma pré-venda de ASI que está em fase BETA e 37,19% da fase já está esgotada. Você pode participar da pré-venda aqui.

O que é o token ASI?

Além de atuar como uma chave de associação para o AltSignal AI Ecosystem, manter os tokens ASI fortalece as oportunidades de negociação dos traders, dando-lhes o primeiro acesso para experimentar o novo algoritmo AI, “ActualizeAI”. Também permite que os titulares tenham acesso a todas as ferramentas disponíveis na plataforma.

O token ASI também permitirá que os detentores acessem o AI Members Club e participem de oportunidades de pré-venda juntamente com torneios de negociação. O token também será usado como um token de governança da comunidade no futuro

A criptomoeda ASI é um bom investimento?

Bem, isso depende de cada investidor, pois há muitos fatores a serem considerados antes de decidir sobre qualquer oportunidade de investimento.

Dito isso, o token ASI representa uma porta de entrada para as ferramentas de negociação de IA da AltSignals, permitindo que os usuários tomem decisões bem informadas. Além de atuar como uma chave de associação para o ecossistema AltSignals AI, o token ASI também poderá ser negociado no Uniswap entre outras exchanges de criptomoedas assim que a pré-venda for concluída.

Com o súbito aumento de interesse em ferramentas de inteligência artificial (IA), incluindo criptomoedas baseadas em IA após o lançamento da ferramenta de bate-papo de IA ChatGPT, q AltSignals e o token ASI podem ser uma sólida oportunidade de investimento de longo prazo. O algoritmo AltSignals AI, ActualizeAI, está programado para entrar na fase de testes antes do final do primeiro trimestre de 2023, logo após o término da pré-venda do ASI.

Além disso, espera-se que o valor do ASI, que atualmente é de 0,012 USDT, suba no hype da IA assim que a pré-venda da AltSignals for concluída e o token ASI for listado nas principais exchanges de criptomoedas no segundo trimestre de 2023.

O valor do token ASI também deve aumentar quando a AltSignals lançar seu novo AI Membership Club, que exigirá que os membros mantenham tokens ASI. A AltSignals planeja lançar a nova plataforma de membros de IA no terceiro trimestre de 2023, entre outras coisas, como a implantação do ActualizeAI no mercado aberto para negociação ao vivo, integração de cross-chain Bridge e o lançamento de uma segunda oportunidade de venda privada para membros da IA.

De acordo com o whitepaper da AltSignals, até o final do quarto trimestre de 2023, a Altsignals planeja licenciar o ActualizeAI, expandir utilitários e benefícios da plataforma AI, desenvolver um painel em tempo real e notificações alimentadas pelo mecanismo de análise de sentimento, lançar um modelo de governança ASI e lançar um modelo de recompra e queima de token ASI. Tudo isso é um argumento muito forte para a Altsignals e ASI como uma oportunidade de investimento para investidores em criptomoedas.