A relação entre a Rússia e a China continua a se fortalecer. O presidente chinês, Xi Jinping, está atualmente em visita de Estado à Rússia, onde vários anúncios foram feitos para solidificar a cooperação econômica entre os dois países daqui para frente.

Talvez um dos mais impactantes seja o endosso de Putin ao yuan chinês como moeda de escolha para o comércio internacional.

Somos a favor do uso do yuan chinês para acordos entre a Rússia e os países da Ásia, África e América Latina. Estou confiante de que essas formas de liquidação em yuan se desenvolverão entre os parceiros russos e suas contrapartes em países terceiros. Vladimir Putin

Por que a Rússia está abandonando o dólar?

Apesar de uma declaração conjunta dos dois presidentes de que os acordos econômicos, que somam 14 no total, “não eram de natureza conflituosa… e não dirigidos contra (outros) países”, a medida é amplamente vista como um esforço contínuo de Putin para abandonar o dólar, que tem sido a moeda de reserva mundial desde a Segunda Guerra Mundial.

A Rússia tem sido prejudicada por sanções do Ocidente desde que invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022. Uma das mais impactantes foi o fechamento de seus bancos do SWIFT, o canal de pagamento internacional.

Isso tornou significativamente mais desafiador realizar pagamentos em dólares ou euros. Como resultado, a Rússia foi forçada a buscar alternativas.

Alguns analistas temem que a economia russa já esteja excessivamente dependente do yuan. Mesmo antes da guerra na Ucrânia, a Rússia vinha fazendo planos para reduzir sua dependência ao dólar. Agora, eles foram forçados a acelerar esses esforços.

A proporção de moeda estrangeira nos bancos russos caiu para 15% no terceiro trimestre de 2022. Os pagamentos em yuans no mercado russo aumentaram 32%, enquanto os pagamentos em dólares e euros caíram 52% e 24%, respectivamente. Mesmo no mercado de ações russo, a participação do yuan nas negociações saltou de 3% para 33%.

O dólar sempre será a moeda de reserva?

Isso segue o crescente clamor em todo o mundo de que a dominação do dólar pode estar enfraquecendo, mesmo que ele ainda mantenha um domínio sobre o status de reserva global.

O FMI divulgou um documento em 2022 avaliando a “erosão silenciosa do dólar americano”. Ele mostrou uma moeda que ainda mantém um domínio absoluto no topo, mas também apresentou razões para acreditar que ela estava em tendência de queda.

Os bancos centrais estavam alocando mais em moedas não tradicionais, enquanto a participação do dólar no comércio global também estava diminuindo.

Claro, o mundo mudou muito desde então. O artigo foi publicado em março de 2022. Desde então, a inflação disparou e o mundo fez a transição para um regime monetário rígido, com um dos ciclos de aumento de taxas mais rápidos de que se tem memória.

Com a inflação desenfreada, o dólar realmente se fortaleceu em relação a outras moedas, já que os investidores se refugiaram nele devido às suas propriedades de porto seguro e status como moeda de reserva global – embora tenha havido um recuo nos últimos meses à medida que a inflação se suavizou.

No entanto, o fortalecimento do dólar em relação às outras principais moedas não necessariamente significa que seu lugar como moeda de reserva esteja fazendo o mesmo.

Os esforços da Rússia e da China continuarão tentando corroer esse status. Até agora, o dólar permaneceu rei, mas sem dúvida é justo dizer que a ameaça do yuan chinês cresceu substancialmente nos últimos anos.

Seus laços com a Rússia e a afirmação da Rússia de que continuará a pressionar o yuan para o comércio são apenas o último lembrete disso.