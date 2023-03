Com o crescimento geral do apelo em torno de produtos, serviços e bots que aproveitam o poder da inteligência artificial (IA) e do aprendizado de máquina (ML), mais projetos estão adotando sua tecnologia do que nunca antes.

AltSignals é um exemplo notável, onde utiliza o poder da IA para capacitar sua pilha conhecida como ActualizeAI.

O projeto AltSignals pode potencialmente agitar o espaço de negociação e revolucionar fundamentalmente a forma como os investidores e traders analisam os dados.

Com a pré-venda do token ASI quase 40% concluída, o suprimento está se tornando escasso e, hoje, entraremos na AltSignals para ver até onde ela pode subir em valor e que tipo de valor o projeto fornece no espaço Web3.

Previsão de preço AltSignals (ASI): que tipo de preço os investidores podem esperar?

Em 24 de março de 2023, a pré-venda do token AltSignals (ASI) estava 39,02% concluída. Aqui, podemos ver que está se aproximando da marca de 40%, e isso marca um marco importante para sua pré-venda.

O token ASI está sendo negociado a um valor de US$ 0,012, calculado no valor da stablecoin Tether (USDT).

$ 187.295,94 foram levantados para o financiamento do projeto de um total estimado de $ 480.000 necessários. Restam apenas 24.392.005 tokens ASI antes do final da pré-venda, e investidores e traders estão tomando notas.

Entrar nos estágios iniciais de um projeto, ao longo de sua pré-venda, provou historicamente agregar muito valor aos investidores. Isso levou muitos a questionar até onde o ASI pode subir.

Para saber mais sobre o processo de pré-venda, recomendamos visitar o site da AltSignals.

Até o final do quarto trimestre de 2023, estima-se que a criptomoeda AltSignals (ASI) possa subir de valor para US$ 0,1.

O crescimento será impulsionado pela sua capacidade de fornecer análise técnica e fundamental, adaptar-se às condições de mercado tanto em um mercado de baixa quanto de alta, e adicionar ao stack da ActualizeAI.

AltSignals atingirá $ 1?

O principal ponto de atração por trás das criptomoedas é sua volatilidade geral e potencial para fornecer altos rendimentos a traders e investidores, especialmente se eles conseguirem entrar em uma criptomoeda de alto crescimento em seus estágios iniciais.

Dado que a AltSignals visa revolucionar o espaço de negociação, o valor e a utilidade em torno do token ASI aumentarão.

No final de 2023 e ao longo de 2024, o token ASI pode ter um alto nível de crescimento em relação à oferta de serviços, crescimento da comunidade e casos de uso em todo o ecossistema mais amplo.

Dado o seu tempo no espaço da blockchain, já que foi originalmente criado em dezembro de 2017, e o valor que oferece aos traders com seus sinais de Binance Futures e Forex, que são consistentemente lucrativos com precisão na faixa de 80%+, o valor do ASI tem potencial para chegar a US$1, mas isso pode ocorrer no quarto trimestre de 2025.

O que é o projeto AltSignals e como ele funciona?

A AltSignals visa criar novas oportunidades para traders e empresas por meio da introdução de tecnologias como aprendizado de máquina (ML), inteligência artificial (IA), processamento de linguagem natural (NLP) e análise avançada de sentimentos.

Isso permitirá que qualquer pessoa acesse um recurso de negociação totalmente automatizado, funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana, onde podem esperar alta precisão, gerenciamento de risco definido e análise avançada de sentimento, tudo o que apoiará qualquer atividade de negociação.

O projeto foi originalmente concebido em 2017 e, desde então, forneceu sinais e algoritmos de alto desempenho em torno de criptomoedas, futuros da Binance, Forex, CFDs e ações.

O objetivo principal do token ASI é servir como uma moeda de associação para o ecossistema AltSignals de serviços relacionados à IA.

Por meio da ASI, os usuários podem obter acesso antecipado ao mais recente algoritmo de IA, ActualizeAI, desenvolvido internamente. A ActualizeAI pode identificar padrões nos dados de mercado, fornecer previsões de ponta e permitir que os traders façam negócios bem informados.

Devo investir no token ASI agora?

Cabe ao investidor ou trader individual e seus objetivos gerais ao fazer investimentos, mas se esta oportunidade fizer sentido em seu portfólio, você pode aprender mais sobre a pré-venda AltSignals em andamento em seu site. Há muitos fatores que precisam ser considerados antes que alguém decida sobre um tipo de oportunidade de investimento em que deseja se envolver.

O token AltSignals (ASI) representa a entrada em um ecossistema de ferramentas de negociação orientadas por IA que permitirá aos traders atuais e futuros acesso a decisões de negociação bem informadas.

O token também serve como uma chave de associação para o ecossistema e poderá ser negociado em várias exchanges após a conclusão da pré-venda.

Com o aumento do interesse que a IA vem recebendo recentemente, juntamente com o crescimento geral do espaço blockchain e das criptomoedas, o futuro da negociação será impulsionado pela mesma tecnologia.

A AltSignals apresenta um algoritmo AI conhecido como AcutalizeID, que será lançado após a conclusão da pré-venda. Assim que a pré-venda terminar e o ecossistema começar a ser lançado e crescer, os tokens ASI também podem aumentar de valor.

Até o final do quarto trimestre de 2023, a AltSignals expandirá a utilidade da ASI e agregará valor à plataforma de IA com implementação de painel em tempo real e notificações alimentadas por um mecanismo de análise de sentimento.

O modelo de governança ASI também será lançado. Cada aspecto defende que o token ASI pode ser uma sólida oportunidade de investimento para aqueles genuinamente interessados em cripto. ASI representa uma entrada neste ecossistema único, e entrar no projeto pode beneficiar os primeiros usuários.