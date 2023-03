À medida que nos aproximamos do final do primeiro trimestre de 2023, vamos fazer uma pausa e ver como o mercado de ações se comportou até agora este ano.

Obviamente, 2022 foi um ano infernal para os investidores, pois os preços caíram mais do que em qualquer ano desde o infame 2008. Vimos o ritmo mais rápido de aperto monetário na memória recente e, com isso, o mercado caiu… rapidamente.

O S&P 500 caiu 19,4%, seu pior ano desde 2022.

Dólar acelera em 2022

No entanto, há uma coisa importante faltando aqui. E isso é o dólar. Ou seja, nem todos os investidores no S&P 500 são cidadãos americanos. Para investidores estrangeiros, os retornos em moeda local podem ser mais relevantes, um ponto que às vezes é esquecido.

Este ano, o dólar o esmagou absolutamente nos primeiros três trimestres do ano, acelerando para cima à medida que a incerteza abalou a economia e os investidores fugiram para o ativo mais seguro do mercado, que é, bem, o dólar.

Seu status de moeda de reserva mundial significa que tende a se fortalecer em tempos de crise – pelo menos em relação a outras moedas.

Como os investidores estrangeiros se saíram em 2022?

Como escrevi neste artigo em dezembro passado, isso significa que, para os investidores estrangeiros, os retornos não foram tão ruins assim. No entanto, com a desaceleração da inflação nos últimos meses do ano passado, o dólar devolveu alguns ganhos para outras moedas.

O gráfico abaixo mostra os retornos do S&P 500 em dólares e moedas estrangeiras. Como você pode ver, em termos anuais, a valorização geral do dólar ajudou a proteger um pouco os investidores estrangeiros.

Outra maneira de ver isso está abaixo, os retornos finais do índice em uma seleção das principais moedas.

O que aconteceu em 2023?

Em 2023, o dólar se recuperou um pouco, enquanto o S&P 500 subiu relativamente modestos 3,3%.

O layout atual em comparação com 1º de janeiro de 2022 é o seguinte:

Portanto, embora não haja como negar que foi um ano difícil para os investidores em geral, os efeitos cambiais significam que o golpe foi suavizado pelo menos para os investidores estrangeiros.

Até agora, com o primeiro trimestre chegando ao fim, 2023 foi um ano turbulento, com o caos bancário das últimas semanas gerando preocupação. No entanto, os preços foram… bons. Para investidores de longo prazo, eles esperam que o episódio não seja muito mais do que uma nota de rodapé abaixo da linha e que o S&P 500 possa imprimir um ano positivo – para investidores estrangeiros e americanos – depois do que foi um 2022 esmagador.