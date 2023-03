O ouro é um dos ativos mais reconhecidos do mundo – tanto dentro quanto fora do mundo das finanças.

Humanos têm sido encantados com o ouro desde 4000 a.C. Hoje em dia, ainda falamos sobre isso. Além disso, ele ocupa um lugar bastante único nos mercados financeiros.

Tradicionalmente conhecido como hedge de inflação e um ativo não correlacionado, os investidores normalmente compram ouro para diversificar seus portfólios. Aqui estão dezoito estatísticas sobre esse ativo peculiar que chamamos de ouro.

1. O ouro apoiou o dólar americano entre 1944 e 1971

Muitos não percebem que a era fiduciária do “papel” moeda existe há apenas meio século ou mais.

Em 1971, o presidente Richard Nixon foi à TV anunciar que os dólares americanos não seriam mais resgatáveis por ouro, rompendo oficialmente o acordo que vigorava desde a conferência de Bretton-Woods em 1944.

Fonte: Ricardo Nixon

2. O Reino Unido acidentalmente adotou o padrão-ouro sob Sir Isaac Newton em 1717

Em 1717, Sir Isaac Newton era o mestre da Casa da Moeda Real. Ele errou ao definir a taxa de câmbio do ouro para a prata muito baixa, o que resultou em uma grande demanda pelo ouro, fazendo com que todas as moedas de prata do país saíssem de circulação, pois eram negociadas pelo metal precioso.

Dessa maneira, a Grã-Bretanha adotou um padrão-ouro de fato.

Fonte: Globalizando o Capital: Uma História do Sistema Monetário Internacional – Terceira Edição

3. A Alemanha abandonou o padrão-ouro em 1914 e sofreu hiperinflação menos de uma década depois

A Alemanha adotou o padrão-ouro pela primeira vez em 1871, mas abandonou-o em 1914, principalmente como resultado de caras reparações de guerra.

Menos de uma década depois, eles sofreram hiperinflação e o Papiermark alemão entrou em colapso. Eles retornaram brevemente ao padrão-ouro (ou um padrão-ouro de fato) em 1923, mas finalmente o abandonaram para sempre.

Fonte: Revisão da População Mundial

4. A Suíça foi um dos últimos países a se vincular ao padrão-ouro, abandonando-o apenas em 1999

Não faz muito tempo que a Suíça abandonou o padrão-ouro. Em uma votação para modernizar a Constituição de 125 anos, uma das moções era cortar os laços entre a moeda do país e o ouro.

A moção foi aprovada com 59% dos votos.

Fonte: New York Times

5. Movimento “Salve nosso ouro suíço”

Após abandonar o padrão-ouro em 1999, a Suíça quase voltou a adotá-lo 15 anos depois. Ou, pelo menos, algum derivado dele.

O movimento “Salve nosso ouro suíço” pressionou o banco central suíço a manter pelo menos 20% de seus ativos em ouro, proibir a venda de ouro no futuro e trazer todas as suas reservas de ouro de volta à Suíça.

Apesar das pesquisas de opinião mostrarem apoio à moção de até 44% nos meses que antecederam a votação, a moção acabou sendo derrotada, com 78% dos votos contra.

Fonte: Forbes

6. O ouro está sendo negociado a $ 2.000 a onça, seu nível mais alto desde que a Rússia invadiu a Ucrânia

O ouro ultrapassou esta semana a barreira dos US$ 2.000 pela primeira vez desde que a Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022.

Fonte: Invezz

7. O mercado de ações dobrou os retornos do ouro na última década

Os mercados financeiros experimentaram um dos mercados de alta mais longos e explosivos após o Grande Crash Financeiro em 2008, com os mercados subindo quase constantemente até a retração em 2022.

O ouro, no entanto, ficou para trás. Na última década, subiu 30%, muito abaixo dos 157% que o S&P 500 acumulou no mesmo período.

Em outras palavras, se você investisse $ 1 em ouro dez anos atrás, teria $ 1,30 hoje, enquanto o mesmo investimento no S&P 500 significaria que você teria $ 2,57 hoje.

8. O ouro foi um dos poucos ativos a evitar perdas em 2022, ganhando 0,4%

Apesar do atraso no mercado de ações por um período mais longo, no ano passado, os investidores de ouro ficaram aliviados por terem escolhido o metal.

Retornou mais ou menos empatado no ano, fechando em alta de 0,4%. Isso se compara a perdas esmagadoras em muitas outras classes de ativos de risco, à medida que o mundo faz a transição para um novo paradigma de política monetária restritiva em meio à inflação desenfreada.

Foi um ano raro em que investidores de ações e títulos perderam dinheiro, e a maioria dos ativos de risco registrou seus piores retornos desde 2008.

O S&P 500 recuou quase 20%, o Nasdaq perdeu 33% e o Bitcoin caiu 65%.

9. Ouro foi negociado a um preço fixo de $ 35 por onça sob o padrão ouro dos EUA até 1971

Sob o Gold Standard, o preço do ouro foi fixado em $ 35 por onça. No final do regime, isso desviou-se grosseiramente da taxa oferecida no mercado negro, já que o dólar foi repetidamente desvalorizado.

No final das contas, isso levou Nixon a abandonar o padrão-ouro, e o preço atualmente é de US$ 2.000 por onça.

Fonte: econlib.org

10. O presidente Roosevelt tornou ilegal possuir mais de US$ 100 em ouro nos Estados Unidos em 1933

Durante a Grande Depressão, o Federal Reserve foi impedido de imprimir dinheiro como resultado do esgotamento dos recursos de ouro (devido ao Federal Reserve Act de 1913).

Como resultado, o presidente Roosevelt anunciou a Ordem Executiva 6102, “proibindo o acúmulo de moedas de ouro, barras de ouro e certificados de ouro dentro dos Estados Unidos continentais”.

Deu ao público menos de quatro semanas para entregar todo o ouro pelo preço fixo de $ 20,67 por onça.

11. Desde a Ordem Executiva 6102 em 1933, o preço do ouro aumentou 96 vezes

Desde a Ordem de Roosevelt em 1933, o preço do ouro aumentou 96 vezes em relação ao preço fixo de US$ 20,67 anunciado por ele.

Este é um ponto principal dos bugs do ouro, que estão por trás da capacidade do ouro de preservar o poder de compra e agir como um hedge de inflação.

12. Se você tivesse $ 100 dólares em ouro em 1971, valeria $ 2.000 hoje

O ouro aumentou para US$ 2.000 a onça em relação ao preço fixo artificialmente baixo de US$ 35 a onça durante o Padrão Ouro.

Isso significa que $ 100 de ouro, equivalente a 2,86 onças, valeria mais de $ 5.700 hoje.

No entanto, é importante observar que $ 35 era um preço artificialmente baixo. Na realidade, o preço estava próximo de US$ 100, o que significa que você teria ganho apenas cerca de uma onça em 1971, o equivalente a US$ 2.000 hoje.

Fonte: Macrotendências

13. O ouro retornou uma média de 7,78% desde 1971

Outra maneira de olhar para a estatística anterior é que, desde o abandono do padrão-ouro em 1971, o ouro retornou uma média de 7,78%.

Fonte: Gold.org

14. O ouro não acompanhou as ações. US$ 100 em ouro em 1974 valeria US$ 1.020 hoje. O mesmo investimento no S&P 500 valeria US$ 16.800

Para destacar o desempenho ruim do ouro em comparação com as ações, é melhor tomar 1974 como ponto de partida, depois que o padrão-ouro foi totalmente removido.

$ 100 em ouro valeria $ 1.020 hoje, enquanto se você escolhesse ações na forma do S&P 500, valeria $ 16.800.

Fonte: officialdata.org , dollartimes.com

15. Os humanos coletam ouro há 6.000 anos

Não sabemos ao certo quando começou o caso de amor da humanidade com o ouro. No entanto, sabemos que foi já em 4000 aC.

Flocos de ouro foram encontrados em cavernas paleolíticas deste período. Desde então, ele aparece em textos arqueológicos e sítios antigos em todo o mundo.

Fonte: bebusinessed.com

16. O ouro foi usado pela primeira vez como dinheiro no Egito Antigo em 1500 aC

O ouro pode ter estado sujeito aos desejos da humanidade desde 4.000 aC, mas foi somente em 1.500 aC que começou a ser usado como meio de troca.

No Antigo Egito, o shekel era uma moeda que pesava 11,3 gramas, composta por dois terços de ouro e um terço de prata, e se tornou a unidade de medida padrão no Oriente Médio.

Fonte: Foco Economia See More

17. O ouro quebrou pela primeira vez a barreira de $ 1.000 por onça em março de 2008, quando o banco americano Bear Stearns quebrou

O Bear Stearns quebrou em março de 2008, vendido para o JP Morgan a um preço muito alto para evitar a falência.

Em meio ao caos no setor bancário, o ouro ultrapassou US$ 1.000 a onça pela primeira vez.

Fonte: BullionVault

18. O início do século 21 foi forte para o ouro, com o ativo se multiplicando 7 vezes entre 2001 e 2011

Em setembro de 2001, o ouro era negociado a US$ 271 a onça. Dez anos depois, era 7x esse número, sendo negociado a US$ 1.896 por onça.

A década explosiva do ouro incluiu o Grande Crash Financeiro de 2008, que esmagou ações e outros ativos de risco em todo o mundo.

Desde então, no entanto, o ouro ficou muito para trás e hoje, doze anos depois, é negociado apenas marginalmente acima da marca de US$ 1.896, a US$ 2.000 a onça.

Fonte: Bullionbypost

20. A única mineradora de ouro no S&P 500, a Newmont Corporation, caiu 13,5% em 2022

Há apenas uma mineradora de ouro no S&P 500, a Newmont Corporation.

Ela tem um valor de mercado de US$ 36,7 bilhões. No entanto, os investidores estavam em melhor situação com o ouro no ano passado, já que a empresa caiu 13,5% em comparação com o ouro ganhando 0,4%.

20. A oferta de ouro aumentou 2% em 2022

O ouro é frequentemente visto como “dinheiro forte” porque não pode ser impresso do nada como moedas fiduciárias. No entanto, não tem um limite fixo, pois a mineração cobre pequenas quantidades de novas reservas.

Em 2022, a oferta de ouro aumentou 2%.

Fonte: gold.org

21. Dois terços de todo o ouro do mundo foram extraídos desde 1950

Das estimadas 208.874 toneladas de ouro atualmente em circulação, dois terços foram extraídos desde 1950.

Fonte: gold.org

22. Os bancos centrais detêm 17% do estoque de ouro acima do solo

Olhando para o estoque de ouro acima do solo no mundo, 17% é mantido pelos bancos centrais. Barras e moedas, incluindo ETFs lastreados em ouro, respondem por 22%.

As joias continuam sendo o maior caso de uso, com 46% do estoque designado para essa finalidade.

Fonte: gold.org