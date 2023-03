O ouro está de volta.

Não que tenha partido, mas permanecer estável em 2022 foi um resultado decepcionante em alguns trimestres quando considerado no contexto de inflação desenfreada, exatamente o que deveria enviar o ouro para cima.

Escrevi uma análise recente no mês passado sobre como a narrativa da inflação havia caído e uma observação em como o aperto quantitativo manteve o metal sob controle. O gráfico abaixo mostra essa notável divergência no último ano, com o preço do ouro falhando em acompanhar a inflação.

Expectativas de taxa de juros mudam drasticamente

Mas, para citar Ron Anchorman, as coisas mudam rapidamente. A turbulência bancária, desencadeada pelo colapso do SVB nos Estados Unidos antes de se espalhar para a Europa, abalando principalmente o Credit Suisse (SGX: CSGN).

Isso mudou completamente as expectativas do mercado em relação ao ciclo de aperto quantitativo. Apenas duas semanas atrás, o mercado avaliava a chance de taxas mais altas até julho em 78%. Hoje, há 70% de chance de cortes de 1,5% ou mais e 100% de chance de cortes em alguma capacidade.

A comparação entre as várias previsões pode ser vista no gráfico abaixo:

Preço do ouro quebra US$ 2.000

A redução do ciclo de afrouxamento quantitativo e o retorno à terra prometida dos cortes nas taxas enviaram os ativos de risco para o norte.

Três meses atrás, observei o que uma virada “dovish” poderia fazer pelo ouro em 2023. Estamos começando a ver a resposta, com investidores se agarrando ao metal com as chances de um ambiente inflacionário no futuro (ou, mais alto do que é atualmente) que se expandem com o aumento da probabilidade de cortes nas taxas.

É a primeira vez que o metal brilhante ultrapassa a marca de US $ 2.000 desde fevereiro de 2022. Antes disso, atingiu a marca em julho de 2020 – a primeira quando a Rússia invadiu a Ucrânia e a segunda em meio à primeira onda de bloqueios do COVID.

Mas essa não é a única coisa que o empurra para cima. Há também o fato de que em tempos de incerteza, os investidores correm para ativos portos-seguros. Esse sempre foi o cartão de visita do ouro e, embora sua ação de preço não tenha refletido exatamente esses períodos – veja o gráfico abaixo – em geral, o metal atuou como um bom hedge.

E talvez não haja maior ameaça à estabilidade do que a fraqueza do setor bancário. Vimos isso em abundância nas últimas semanas, e o ouro aproveitou sua chance e correu com ela.

O que acontece a seguir para o preço do ouro?

Daqui para frente, é difícil dizer o que vai acontecer com o ouro. Pessoalmente, continuo mantendo parte dele como hedge em minha carteira, apesar de sua correlação recente com ações em particular.

No longo prazo, o ouro ficou muito atrás dos ativos de risco, principalmente na última década. Porém, se você busca retorno, o ativo boomer que é o ouro não é para você. Esta é uma jogada de diversificação de risco e uma forma de alocar uma parte do seu portfólio para algo que é (relativamente) não correlacionado.

O ambiente atual, com maiores cortes nas taxas chegando, inflação ainda alta e um setor bancário se transformando rapidamente em um circo, apresenta-se como um cenário intrigante para o ouro. É um lembrete gentil de por que os investidores o mantiveram, mesmo que isso exija sacrificar algum retorno.

O ouro é um dos ativos de investimento mais antigos do mundo por uma razão. E é entediante – exatamente como deveria ser. Os investidores correram em direção a essa narrativa nas últimas semanas, e isso pode continuar avançando.