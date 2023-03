A empresa de pesquisa de ações HC Wainwright & Co organizou o evento Key Opinion Leaders (KOL) para explorar a incerteza regulatória contínua que domina o ciclo de notícias sobre criptomoedas nas últimas semanas. Incluído no painel estava o diretor de regulamentação da Dapper Labs, Alex Levine, e o colíder de ativos digitais do Promontory Financial Group, Ray Strecker.

Os dois especialistas observaram que a falta de clareza regulatória nos EUA representa o maior risco para os investidores. Como resultado, as empresas de criptografia estão encontrando mais dificuldades para inovar, construir e lançar novos produtos nos EUA.

Abaixo estão alguns dos destaques do evento, conforme observado pelo analista da HC Wainwright, Mike Colonnese, em nota aos clientes.

O marco regulatório ideal

Em um mundo ideal, os ativos digitais devem ser recategorizados ao longo do tempo. Por exemplo, quando um novo projeto entra na fase de captação de recursos, ele pode ser considerado um título e estar sob a alçada da Comissão de Valores Mobiliários.

Se o token for usado para pagar taxas de gás por um serviço, ele pode ser considerado uma mercadoria e estar sujeito às regras da CFTC. Ficar sob a regulamentação correta nos EUA “promoverá o crescimento e a inovação no setor”, escreveu Colonnese.

Chock Point 2.0?

Estamos testemunhando a Operação Choke Point 2.0? De acordo com os especialistas, o Signature Bank “não estava à beira da falência”, mas foi fechado pelos reguladores de qualquer maneira. Juntamente com a perda da rede de câmbio da Silvergate e do Signet da Signature, as redes de pagamento em tempo real que suportam liquidações 24 horas por dia, 7 dias por semana, enfrentaram desafios.

Mas os especialistas observam que as empresas de capital de risco com exposição a projetos criptográficos “têm usado sua influência” para pressionar os bancos a trabalhar com suas empresas de portfólio. Outros bancos regionais e maiores intervieram para fornecer serviços bancários a várias empresas nativas de criptomoedas.

Caso legal da Ripple

Enquanto isso, a SEC e seu presidente, Gary Gensler, veem quase todos os criptoativos, exceto o Bitcoin, como um título, acrescentou o analista:

Os especialistas da teleconferência argumentaram que não é razoável acreditar que tudo no espaço de ativos digitais seja, nem deva ser tratado como, um valor mobiliário. O resultado do caso Ripple em andamento e se o XRP é considerado um valor mobiliário pode ter implicações significativas sobre como tokens semelhantes são vistos e classificados daqui para frente.

A legislação de stablecoin será aprovada

Entre os vários projetos de lei que passam pelo Congresso dos EUA, a legislação de stablecoin é “a mais provável de ser aprovada”, de acordo com o analista. Mais notavelmente, o de-peg do USDC coloca muita pressão sobre os legisladores para que tomem medidas.

Os especialistas observam que o suporte de 100% de ativos para stablecoins pode fazer parte das regras, enquanto não há suporte para stablecoins algorítmicos. O analista escreve: