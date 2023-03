Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google News para notícias de última hora >

Você quer se tornar parte da comunidade de trading? A AltSignals lançou uma pré-venda para um novo token $ASI que garante a adesão a uma plataforma de IA para traders. Na pré-venda, 46,21% dos tokens foram vendidos, arrecadando US$ 221.791,692, de um total de US$ 480.000.

O preço inicial do $ASI é $ 0,012. Quando a pré-venda em quatro estágios terminar, o valor terá subido para $0,02274. Você pode participar da pré-venda aqui.

O que é AltSignals?

A inteligência artificial é o futuro. No mundo das negociações, é o presente, com algoritmos auxiliando os traders a gerar sinais confiáveis e de alta qualidade. Mas pense em um token que alimenta um serviço de sinal de negociação. Permitir que você pertença a uma comunidade de traders, vote na governança e ganhe com o token nativo e compromissos relacionados.

A nova plataforma de IA da AltSignals, ActualizeAI, faz tudo isso. AltSignals foi lançado em 2017 e se tornou popular devido ao fornecimento de sinais de alta qualidade nos mercados forex, ações e criptomoedas. A equipe experiente da AltSignals gera os sinais usando um algoritmo líder de mercado, o AltAlgo™.

Caso você esteja se perguntando o quão popular é a AltSignals, há mais de 50.000 assinaturas no Telegram e uma classificação de 4,9/5 estrelas no Trustpilot. A plataforma agora está pronta para revolucionar seus negócios com uma plataforma de IA, a ActualizeAI. Uma vez lançada, o escopo do serviço de sinal de negociação será ampliado, beneficiando até mesmo os traders de CFD.

Como funciona o AltSignal ($ASI)?

$ASI capacita a plataforma AltSignals AI, ActualizeAI. A função principal do token é tornar-se a unidade de associação no ecossistema habilitado para AltSignals AI. A criptomoeda será usada para transferir valor dentro da comunidade AltSignals.

Os membros ganharão o token depois de ingressar no grupo AltSignals Innovation e contribuir para os projetos de recompensa da plataforma. O $ASI também dará direito aos detentores de vendas privadas futuras de novos projetos na plataforma. Os usuários podem ganhar $ASI participando de sorteios e competições relacionadas à negociação.

Geralmente, quanto acesso um indivíduo terá no AltSignals dependerá do número de tokens que ele possui em sua carteira. Os investidores que comprarem os tokens $ASI na pré-venda terão acesso antecipado ao ActualizeAI.

A AltSignals oferece uma grande oportunidade de investimento?

Se você está procurando um ativo apoiado por uma comunidade real e oferecendo um serviço demandado, a AltSignals ($ASI) pode ser uma boa escolha. A plataforma construiu um nome por cerca de meia década, o que significa que a demanda pelo serviço já existe. Portanto, os tokens $ASI são um investimento de baixo risco. Por que?

O algoritmo ActualizeAI se baseia em um modelo de negócios bem-sucedido no qual os investidores confiam. Como tal, espera-se que os investidores que procuram altas recompensas por meio dos sinais do algoritmo adquiram $ASI. Isso impulsionará a demanda pelo token e aumentará seu preço, beneficiando os primeiros investidores.

$ASI chegará a $ 1 até o final de 2024?

Como já observamos, a AltSignals já tem uma comunidade por trás. Portanto, não difícil prever que o preço aumentará assim que o token atingir as principais exchanges e mais investidores aderirem. No entanto, um preço de $ 1 é altamente especulativo. Vamos fazer isso com um cálculo.

$ ASI será avaliado em $ 0,02274 na fase final da pré-venda. Para chegar a US$ 1, o preço terá que subir 4.297%. Isso é realista? É sim; os preços dos tokens aumentaram mais do que essa porcentagem depois de serem listados nas exchanges. No entanto, leva tempo para reunir uma liquidez enorme para ver esse ganho. Isso não elimina o fato de que um novo token como $ASI pode obter liquidez em pouco tempo. Só que seríamos excessivamente ambiciosos ao fazer tal previsão.

Uma meta realista é um retorno de 10 vezes ou um preço de pelo menos US$ 0,22 imediatamente após a listagem desse token. A história ensinou que os tokens ganham mais de 10 vezes imediatamente após a listagem, então nossa previsão é bastante conservadora.

Você deve investir em $ASI agora?

As pré-vendas podem enganar, pois os preços são fixos e, de alguma forma, a demanda é restrita. Os tokens tornam-se valiosos depois de serem listados nas exchanges quando estão acessíveis a muitos. Como tal, investir em $ASI agora é vantajoso, pois a avaliação ainda é baixa. Mesmo segurando o token até o final da pré-venda garantirá um retorno de quase 90%.