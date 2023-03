Há muito tempo penso que o ouro é um ativo engraçado. Não faz praticamente nada, além de pequenos casos de uso, como joias. E, no entanto, os humanos são obcecados com o metal, enquanto ele é negociado como um ativo financeiro convencional.

Mas e a prata? Se o ouro é estranho, o que dizer desse metal ainda mais estranho que apenas age como uma reserva de valor?

Esta semana no podcast, o diretor de pesquisa da BullionVault, Adrian Ash, junta-se ao podcast para falar sobre investimentos e prata.

Escrevi um artigo no início do ano sobre por que alguém poderia investir em prata em vez de ouro. Desde 1973, o ouro tem sido o vencedor inquestionável, com a relação preço ouro/prata subindo para mais de 100 durante a COVID, apesar de estar abaixo de 30 em 1973, como mostra o gráfico.

Mas isso pode mudar daqui para frente? Este foi um tópico central no episódio, e Adrian não tem tanta certeza. Olhando para os direcionadores de preço, ele conversou sobre a grande diferença entre ouro e prata: o último é impulsionado parcialmente por uma reserva de valor, bem como por sua demanda industrial, enquanto o ouro não é usado para muito além de uma reserva de valor.

E, no entanto, nas últimas décadas, essa tese de reserva de valor venceu. O ouro foi comprado por bancos centrais, fundos institucionais e governos, e agora está rondando os US$ 2.000 a onça – perto de seu recorde histórico – enquanto a prata está sendo negociada a cerca de US$ 23 a onça, tendo estado perto de US$ 50 a onça em 2011.

Mas é um ativo diferente, como Adrian também diz. A volatilidade por si só está em um outro nível.

Mas enquanto continuamos a navegar nessas águas agitadas de 2023, e o Federal Reserve contempla desacelerar os aumentos das taxas à medida que o setor bancário oscila, o que tudo isso significa para a prata? A inflação poderia voltar se o Fed mudar de rumo, com a prata colhendo os benefícios? Ou será que uma recessão em potencial e uma queda na demanda industrial por prata reduzirão seu preço?

É uma pergunta difícil de responder, mas Adrian e eu fizemos o possível para discuti-la esta semana.

