A empresa controladora do Bored Ape Yacht Club (BAYC), Yuga Labs, lançou Legends of the Mara, um jogo P2E de estratégia 2D baseado em coleções, como a etapa final da pré-venda do Metacade, um hub da comunidade Web3, que se aproxima do fim.

O novo jogo de estratégia 2D da Yuga Labs permitirá aos detentores de NFTs Otherdeed e jogadores reivindicar Vessels gratuitamente e descobrir seu potencial. O jogo Legends Of Mara continua onde o jogo Trip by Otherside Meta parou e permite aos jogadores aprender sobre os Kodas, suas origens e seu relacionamento primal com o Otherside.

O novo jogo P2E de estratégia 2D aumenta o número de jogos “play-to-earn” (P2E) que a plataforma Metacade pretende reunir sob o mesmo teto para oferecer aos jogadores de GameFi uma melhor experiência em sua jornada Web3.

O que é Metacade e por que um jogo P2E extra é bom para ele

O Metacade pretende se tornar o centro da comunidade Web3, onde jogadores e entusiastas de blockchain podem se comunicar e colaborar. O projeto está criando um ponto de encontro virtual divertido e dinâmico para que pessoas afins aproveitem todas as coisas do GameFi e experimentem tudo o que a cultura da Web3 tem a oferecer.

O hub da comunidade se concentrará nas narrativas mais urgentes e nos desenvolvimentos de tendências no ecossistema de jogos blockchain, incluindo jogos P2E recém-lançados, como o jogo Legends Of Mara da Yuga Labs. Em essência, o Metacade irá se destacar no mercado Web3 construindo uma plataforma completa para os entusiastas do Metaverso se conectarem e construírem suas carreiras no mundo P2E de alto potencial.

Os membros do Metacade e detentores de seu token nativo $ MCADE, cujo estágio final de pré-venda está 90% esgotado no momento desta publicação, poderão se beneficiar por meio de receita de publicidade, torneios/eventos/sorteios de prêmios, listas de empregos, fliperama pay-to-play , teste de jogos e Gamefi Launchpad.

O que vem depois da pré-venda do Metacade?

De acordo com o whitepaper do Metacade, há diversas coisas programadas para o primeiro trimestre de 2023 junto com a pré-venda atual. Uma delas é o desenvolvimento inicial do Metacade, que já está em andamento e em estágio bastante avançado.

Outras ações incluem a listagem em vários dos sites mais referenciados de rastreamento de preços de ativos criptográficos, como CoinMarketCap e Coingecko, e a listagem em três a cinco exchanges de criptomoedas. De acordo com as informações no site oficial do Metacade, o token MCADE está planejado para ser listado nas exchanges Uniswap, MEXC Global e BitMart assim que a pré-venda for concluída em 31 de março de 2023.

O final do primeiro trimestre de 2023 está se aproximando rapidamente e os olhos agora estão voltados para os eventos programados para o segundo trimestre de 2023. Isso significa que os investidores que desejam investir no Metacade devem agir rapidamente. Se quiser saber mais sobre a pré-venda, visite o site da Metacade.

E como março marca o final do primeiro trimestre e a pré-venda do Metacade está prevista para terminar no final de março, espera-se que a listagem do MCADE nas principais exchanges de criptomoedas comece no segundo trimestre de 2023, juntamente com as outras coisas planejadas para o trimestre.

Os próximos jogos da Web3 tornam o MCADE um bom investimento

Bem, o mercado de criptomoedas é um mercado bastante volátil com muitos riscos e a decisão de investir em qualquer projeto exige que o investidor faça algumas diligências para verificar se o projeto é legítimo e tem perspectivas de crescimento.

Dito isso, o Metacade planeja trazer o maior número possível de jogos P2E em sua plataforma para facilitar a vida dos jogadores e desenvolvedores. O projeto foi aprovado pela principal empresa de auditoria de blockchain Certik, o que significa que é transparente, o que é um forte ponto de venda, especialmente agora que o espaço criptográfico testemunhou muitos projetos fraudulentos.

Além disso, o projeto recebeu muita atenção da comunidade criptográfica devido à taxa de pré-venda esgotada, o que significa que os investidores estão confiantes sobre o projeto e acreditam que é um projeto viável. Além de usar o token MCADE para acessar vários benefícios dentro do ecossistema Metacade e negociá-lo nas principais exchanges uma vez listado, os detentores do MCADE também terão a oportunidade de participar do processo de tomada de decisão do Metadace por meio do Metacade DAO programado para entrar em operação no 1º trimestre de 2023.

Por fim, o preço do token MCADE aumentou constantemente durante a pré-venda e espera-se que dê um grande salto quando for listado nas exchanges de criptomoedas. Até agora, o token aumentou de US$ 0,008 no estágio de pré-venda Beta para US$ 0,02 no atual estágio final de pré-venda.