A indústria de criptomoedas está indo bem em 2023, mesmo com os reguladores continuando a apertar o cerco. Bitcoin (BTC/USD), a maior criptomoeda do mundo, saltou para uma alta de vários meses esta semana, enquanto o valor de mercado total da indústria saltou para mais de US$ 1,2 trilhão.

Outra importante notícia sobre criptomoedas foi sobre o Metacade (MCADE), um projeto GameFi que está por vir, que arrecadou mais de $ 16 milhões em seu estágio final de pré-venda. Os desenvolvedores venderam mais de 1,12 bilhão de tokens, restando apenas 33 milhões, e os investidores estão lutando contra o tempo, já que a pré-venda termina na sexta-feira às 23h59 no horário do Pacífico.

O crescimento da indústria GameFi

Jogos e metaverso são dois dos maiores casos de uso para a indústria de blockchain e Web3. Esses jogos permitem que os usuários ganhem dinheiro enquanto jogam e também contribuem para o seu desenvolvimento.

Estudos recentes mostram que o mercado total endereçável (TAM) é enorme e deve continuar crescendo nos próximos anos. Um estudo estimou que a indústria GameFi foi avaliada em US$ 9 bilhões em 2021 e crescerá para mais de US$ 28 bilhões até 2028.

Outro relatório estimou que a indústria continuará crescendo e chegará a US$ 2,8 bilhões até 2028. Outros relatórios mostraram que os jogos e o metaverso são alguns dos setores de crescimento mais rápido na indústria de blockchain.

Para ser claro, plataformas gamificadas tradicionais como Decentraland e Axie Infinity passaram por uma fase difícil. Depois de experimentar um forte crescimento em seus primeiros dias, essas plataformas viram seu crescimento diminuir nos últimos anos. Decentraland viu o número de usuários ativos diários cair para menos de 10.000, apesar de sua avaliação de bilhões de dólares.

Portanto, o futuro da indústria GameFi dependerá das novas plataformas que incorporarão as lições dos produtos originais. Isso acontece em todos os setores. Por exemplo, a Tesla não foi o primeiro veículo elétrico enquanto o Google não foi o primeiro motor de busca. As indústrias melhoram com o tempo.

Como o Metacade mudará a indústria

O Metacade é um dos players da próxima geração na indústria de jogos. De acordo com seu whitepaper, o Metacade é uma plataforma de arcade “play-to-earn” que será construído desde o início com os jogadores em mente. Além disso, os jogadores poderão se encontrar com seus colegas jogadores, compartilhar interesses e ideias e tê-los implementados no jogo.

Outros recursos serão a capacidade de ver jogos de tendências, tabelas de classificação e publicar análises. Mais importante ainda, como um jogo do tipo jogar para ganhar, os usuários receberão recompensas usando o token MCADE, que podem ser trocados por dinheiro.

O token MCADE terá outras utilidades no ecossistema, incluindo receita de publicidade, listas de empregos, testes de jogos e participação em torneios, entre outros.

Metacade é um bom investimento?

O Metacade teve um bom desempenho nos últimos meses durante sua fase de pré-venda. Os desenvolvedores conseguiram arrecadar mais de $ 16 milhões de usuários de todo o mundo. Em sua fase final, o token subiu para US$ 0,02, valor superior ao período inicial.

É muito cedo para dizer se o Metacade será um ecossistema divertido para os jogadores e se o token MCADE terá um bom desempenho a longo prazo. Mas vários catalisadores o tornam um bom investimento por enquanto. Primeiro, o preço ainda é muito baixo durante o período de pré-venda, com um MCADE saindo por US$ 0,02. Historicamente, os tokens tendem a subir acentuadamente após o airdrop. Vimos isso após o airdrop do Arbitrum na semana passada. Isso significa que os investidores que desejam exposição ao Metacade, mas não agem agora, correm o risco de comprar a um preço mais alto.

Em segundo lugar, o preço do MCADE provavelmente aumentará quando os desenvolvedores começarem a listá-lo em exchanges como Binance, Huobi e OKX. Com apenas algumas horas restantes para aproveitar a rodada de pré-venda, os investidores devem agir rapidamente se quiserem ganhar exposição ao Metacade a um preço mais baixo.

O maior risco para o Metacade é quando o token chega a zero após o airdrop. No entanto, o token também pode aumentar, o que o tornará um bom investimento. Vimos isso repetidamente, com tokens como ARB, Internet Computer e Polkadot valendo bilhões de dólares.