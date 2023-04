O espaço da criptomoeda experimentou muita agitação e hype em torno de sua moeda meme mais antiga, Dogecoin (DOGE).

A criptomoeda Dogecoin apresenta o cachorro Shiba Inu como seu mascote e, em 3 de abril, sempre que alguém fazia login no Twitter da Europa ou dos Estados Unidos, via o mascote em vez do tradicional pássaro azul. Conforme relatado pela Invezz, esse foi o principal catalisador que resultou em um grande aumento no preço e no interesse da comunidade.

O Twitter mostra um logotipo de cachorro Shiba Inu em vez do padrão

Na segunda-feira, 3 de abril de 2023, o Twitter mudou o logotipo do pássaro azul na página inicial do site e na tela de carregamento com a imagem do cachorro Shiba Inu.

Isso levou muitos a associar a imagem à criptomoeda Dogecoin (DOGE), após o que o mercado experimentou uma grande mudança.

Especificamente, os Futuros que rastreiam a popular criptomoeda Dogecoin (DOGE) obtiveram $ 32,90 milhões em liquidação dentro de 24 horas após essa mudança, um movimento não comumente visto com base nos dados da Coinglass.

Os longs, bets on, shorts e best against foram impactados quase da mesma forma. Deles, os longos tiveram $ 14,41 milhões em liquidação, enquanto os curtos tiveram $ 18,49 milhões.

O número de contratos futuros não liquidados aumentou para US$ 580 milhões.

Especialistas afirmam que isso pode afetar os futuros de cripto

A maioria dessas liquidações foi resultado direto da mudança de logotipo da plataforma de mídia social Twitter.

O CEO do Twitter, Elon Musk, comentou sobre esse movimento em vários tweets, observando que era uma piada de 1º de abril.

É importante, no entanto, observar que esse movimento é limitado a usuários localizados geograficamente na Europa ou nos Estados Unidos, pois os usuários do Twitter em outras regiões continuaram vendo um logotipo de pássaro azul.

No entanto, este evento mostrou o apelo e a utilidade geral da negociação de futuros, onde a AltSignals pode fornecer muito valor.

AltSignals pode ver um nível mais alto de utilidade

AltSignals é um projeto que oferece novas oportunidades para muitos traders em escala global, introduzindo inúmeras tecnologias, incluindo aprendizado de máquina (ML), inteligência artificial (AI), processamento de linguagem natural (NLP) e análise de sentimento avançada para capacitá-los a um nível adicional de funcionalidade. Também está liderando o caminho em algoritmos baseados em IA.

Alguns dos recursos mais significativos por trás da AltSignals incluem um recurso de negociação totalmente automatizado que opera 24 horas por dia, 7 dias por semana e fornece aos usuários um alto nível de precisão e permite que eles gerenciem seus riscos.

Há também análise de sentimento avançada. Isso significa que os usuários podem obter sinais de negociação e análises para Binance Futures, Forex e Tradingview Algos.

A ASI é a criptomoeda nativa por trás da plataforma, cumpre a responsabilidade de ser a moeda de associação do ecossistema e pode ser usada para acessar vários serviços relacionados à IA em toda a plataforma.

Além disso, apenas mantendo o ASI como um token em sua carteira de criptomoeda, os usuários também podem obter acesso antecipado ao ActualizeAI.

ActualizeAI é uma ferramenta desenvolvida internamente que utiliza IA para ajudar a encontrar padrões nos dados de mercado e fornecer previsões, por meio das quais os traders podem fazer negociações futuras com o máximo de informações possível.

Isso significa que o ActualizeAi pode aprender sobre a análise geral de sentimentos para um conjunto de ativos digitais, forex, futuros e títulos tradicionais e utilizar essas informações para fazer as previsões de mercado mais precisas, permitindo que os traders capitalizem seus investimentos futuros o mais próximo possível.

O projeto foi originalmente criado em 2017 e desenvolvido dentro de um negócio lucrativo com uma comunidade comprometida que atua e discute os sinais.

ASI representa uma sólida oportunidade de investimento

É claro que o espaço blockchain tem visto um alto nível de utilidade. O evento mais recente de liquidações futuras de Dogecoin atingindo US$ 32,90 milhões é uma indicação de que existe um grande mercado e que os entusiastas de criptomoedas estão aqui para ficar, mesmo apesar de um início de ano pessimista.

Quanto ao token ASI, o token nativo por trás da AltSignals, cabe a cada investidor analisar seus objetivos e expectativas gerais e saber no que está se metendo antes de investir.

O token não apenas potencializará os recursos de IA do algoritmo revolucionário da AltSignals, mas também terá a capacidade de desenvolver um conjunto de ferramentas e insights, todos os quais implementam processamento de linguagem natural (NLP) e análise de sentimentos.

Inúmeros fatores precisam ser levados em consideração. Isso inclui o quanto os investidores acreditam no futuro da inteligência artificial (IA) e as ferramentas que a utilizam, até o quanto a negociação de futuros ou outros mercados pode ocorrer.

Com o aumento do interesse em IA e o apelo geral do comércio de criptomoedas devido à sua volatilidade, obter as previsões adequadas pode beneficiar milhões de traders em todo o mundo, aumentando o apelo geral e a utilidade da AltSignals.

À medida que mais traders e investidores começarem a acumular ASI, ele aumentará em utilidade e valor. Qualquer investidor e trader interessado em entrar no projeto antecipadamente pode aprender sobre a pré-venda da AltSignals aqui.

Todos esses aspectos estão impulsionando o caso do token ASI e tornando-o uma oportunidade de investimento atraente para quem quer estar na vanguarda da inovação blockchain, e fornece acesso a um ecossistema exclusivo de IA que pode fornecer inúmeros benefícios para os primeiros adotantes.