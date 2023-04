Os ativos de Inteligência Artificial estão entre os de melhor desempenho em 2023. Esse rali pode ser atribuído ao forte desempenho do ChatGPT e à visão de que a IA irá revolucionar a maioria dos setores, incluindo saúde e educação.

O mesmo desempenho aconteceu na indústria de criptomoedas. Enquanto o Bitcoin e o Ethereum aumentaram ~ 70% e ~ 60%, respectivamente, os tokens de AI como SingularityNET (AGIX) e Fetch.ai (FET) aumentaram mais de 800% e 300%, respectivamente. Da mesma forma, projetos de IA como a AltSignals estão ganhando força.

Historicamente, os investidores tendem a investir em temas emergentes por causa do medo de perder oportunidades (FOMO). Alguns dos temas anteriores na indústria criptográfica foram o metaverso, “play-to-earn”, “move-to-earn”, entre outros.

O que é SingularityAI e por que ele saltou?

A indústria de IA deve passar por um grande crescimento nos próximos anos. De acordo com a PwC, a inteligência artificial contribuirá com cerca de US$ 15,7 trilhões para a economia global até 2030. Espera-se que a maior parte desses ganhos ocorra na China e nos Estados Unidos.

Outro relatório da Zion Research mostrou que o mercado global de inteligência artificial foi avaliado em mais de $ 59 bilhões em junho de 2022. O relatório estimou que terá uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 39,7% até 2028.

As principais indústrias serão impactadas pela IA. Por exemplo, as pessoas estão utilizando a inteligência artificial generativa para obter respostas complexas. Algumas plataformas de inteligência artificial que estão sendo desenvolvidas serão capazes de escrever códigos de computador complexos.

A maioria dos produtos de IA mais conhecidos agora está centralizada. Por exemplo, a Microsoft controla seu Bing AI enquanto o Google controla o Bard.

A SingularityNET pretende mudar isso criando um ecossistema descentralizado de aplicativos de IA que resolvem os principais desafios. Um bom exemplo de um aplicativo descentralizado (dApp) em seu ecossistema é o Rejuve, que é uma plataforma líder em pesquisa de longevidade.

Previsão de preço do AGIX

AGIX é o token nativo do SingularityNET. Conforme mostrado abaixo, o preço do AGIX teve um bom desempenho nos últimos meses, à medida que os investidores aumentaram seu foco na IA. Este rali desapareceu recentemente quando o Bitcoin não conseguiu se mover para o nível psicológico de $ 30.000. Mais importante ainda, formou o que parece ser um padrão de triângulo ascendente.

Portanto, um movimento acima do lado superior do padrão do triângulo em US$ 0,559 sinalizará que os touros prevaleceram, o que aumentará muito seu preço. O próximo nível chave a ser observado será de US$ 0,70.

O que é AltSignals?

Espera-se também que o setor financeiro seja impactado pela inteligência artificial. Na verdade, o setor de consultoria financeira já está sendo afetado pela IA. Por exemplo, o Morgan Stanley agora está testando um chatbot com a tecnologia da OpenAI.

Uma área que está pronta para ser disruptiva é a análise e previsão. Hoje, a maioria dos traders e investidores financeiros se concentra em fazer análises manuais. Embora existam bots, muitos deles são alimentados por tecnologias tradicionais que não são eficientes.

AltSignals é uma plataforma baseada em IA que usa tecnologias avançadas para fazer previsões quase precisas de ações, criptomoedas e outros ativos como forex. A plataforma usa tecnologias como aprendizado de máquina e processamento de linguagem natural. Essas tecnologias são combinadas para criar uma IA que pode vencer os humanos. Sua ferramenta de aprendizado por reforço ajudará a incorporar o gerenciamento de riscos.

AltSignals é alimentado pelo token $ASI, cujo objetivo principal é atuar como membro do ecossistema. Suas outras características serão governança da comunidade, torneios de negociação e associação ao clube de IA.

Previsão de pré-venda da AltSignals

A AltSignals está levantando capital por meio de um processo de pré-venda de token. De acordo com o site da AltSignals, a venda do Beta já arrecadou $ 429.675, o que equivale a 89,52% do aumento de capital planejado. 1 token $ASI está indo por 0,0012 USDT.

Às vezes, investir em pré-venda de token pode ser altamente lucrativo, pois permite que você saia com lucro quando ocorre um airdrop. Por exemplo, as pessoas que compraram tokens AGIX e FET durante a pré-venda viram seus investimentos crescerem mais de 1.000%.

Para deixar claro, nem todas as pré-vendas de tokens costumam ser bons investimentos. No passado, muitas pessoas perderam dinheiro comprando golpes online. Portanto, recomendamos que você faça sua própria pesquisa antes de investir em qualquer token criptográfico e em uma pré-venda. De acordo com o whitepaper da AltSignals, os desenvolvedores planejam listar o token ASI no Uniswap no segundo trimestre do ano. Isso será seguido por listagens em outras exchanges e na melhoria do AltAlgo atual para capacidade de negociação automatizada.