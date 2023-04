Previsão de preço do Ethereum e a implicação para a AltSignals (ASI)

O preço do Ethereum ficou parabólico na sexta-feira, quando a segunda maior criptomoeda do mundo subiu para o nível mais alto desde maio do ano passado. Ele disparou para $ 2.137, o que foi ~ 143% acima de seu nível mais baixo em 2022. Este é um sinal de que o touro furioso na indústria de criptografia voltou, considerando que o Bitcoin também saltou acima de $ 30.500. Então, o que isso significa para a AltSignals (ASI) ?

Ethereum ganha após atualização de Shapella

A maior notícia de criptografia da semana foi a ativação da atualização Shapella do Ethereum. Esta atualização foi o maior evento na história do Ethereum desde que o Merge aconteceu em setembro do ano passado. Simplesmente permitiu que os validadores do Ethereum retirassem suas moedas.

Antes da atualização acontecer, a visão de consenso entre os analistas era de que o preço do Ethereum cairia drasticamente à medida que mais moedas chegassem ao mercado. Este, no entanto, não foi o caso, pois o preço do Ethereum continuou subindo nos últimos dias.

Este rali aconteceu principalmente por causa dos eventos macro em andamento. Dados publicados na quarta-feira mostraram que a inflação americana caiu de 6% em fevereiro para 5,0% em março deste ano, a menor desde 2021. Ela caiu nos últimos 8 meses consecutivos.

Portanto, os analistas acreditam que o Federal Reserve começará a mudar nos próximos meses, considerando que a economia está desacelerando. Na semana passada, dados da S&P Global e da ISM mostraram que os PMIs de manufatura e não manufatura do país caíram em março.

Dados adicionais revelaram que os salários nos Estados Unidos continuaram caindo mesmo quando a taxa de desemprego caiu para o nível mais baixo em mais de 50 anos. Portanto, há uma probabilidade de que a economia esteja perdendo força.

As atas do Fed publicadas esta semana mostraram que alguns membros eram a favor de interromper os aumentos das taxas de juros em março. O banco também sinalizou que a economia provavelmente entrará em recessão ainda este ano por causa da recente crise bancária.

Em cripto e ações, notícias ruins tendem a ser boas notícias porque isso significa que o Fed será favorável.Como você deve se lembrar, o rali das criptomoedas em 2021 ocorreu em um momento em que o Fed estava flexibilizando agressivamente sua política monetária.

Previsão de preço do Ethereum

O gráfico diário mostra que o preço do ETH esteve em uma forte tendência de alta nos últimos dias. Ao longo do caminho, ele ultrapassou o importante ponto de resistência em US$ 2.040, o ponto mais alto em agosto do ano passado. Ele formou um padrão de cruz dourada em março, quando as médias móveis de 200 e 50 dias fizeram um cruzamento.

A moeda também saltou acima do nível de retração de Fibonacci de 23,6%. Portanto, há uma probabilidade de que a moeda continue subindo à medida que os compradores visam o próximo nível psicológico em US$ 3.000.

Implicações para a Altsignals (ASI)

O retorno do touro furioso no mercado de criptomoedas é uma boa notícia para novas e futuras altcoins como a Altsignals. Fundada em 2017, a Altsignals é uma empresa líder que fornece criptomoedas, futuros de Binance e sinais forex. Ela possui uma ótima reputação, como comprovado por suas análises do TrustPilot.

Os desenvolvedores agora estão buscando aumentar a plataforma integrando inteligência artificial tecnologia. Como parte desse desenvolvimento, eles estão oferecendo uma venda de token que alavancará tecnologias como aprendizado de máquina, modelagem preditiva e processamento de linguagem natural. A nova pilha de IA na plataforma é conhecida como ActualizeAI.

A pré-venda do token ASI está indo bem, pois os desenvolvedores já venderam tokens no valor de mais de US$ 545 mil. Em meu último artigo sobre AltSignals, eles tinham acabado de arrecadar cerca de US$ 400 mil de sua meta de US$ 1,08 milhão em tokens.

Portanto, com cada token sendo vendido por US$ 0,015, o ASI parece ser uma maneira barata de aproveitar a onda da inteligência artificial e o rali das criptomoedas.

Existem várias razões para investir em AltSignals. Primeiro, as criptomoedas estão em alta, o que pode levá-las a atingir seus máximos históricos. Se isso acontecer, a maioria dos tokens provavelmente se recuperará também. Em segundo lugar, a AltSignals já é uma empresa lucrativa com uma comunidade vibrante que recebe os sinais da plataforma.

Em terceiro lugar, incorpora o conceito de AI, que está crescendo rapidamente após o sucesso do ChatGPT. Por fim, o ASI é muito barato e existe a possibilidade de que o preço fique vertical quando for listado nas exchanges. Você pode participar da pré-venda da AltSignals aqui.