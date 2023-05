Ações da B&M sobem 10% com perspectivas otimistas: JPMorgan vê mais vantagens

A B&M European Value Retail SA (LON: BME) ganhou até 10% na quarta-feira, embora tenha relatado lucro mais fraco do que o esperado para o ano fiscal de 2023.

Por que o estoque da B&M está alto hoje?

No ano fiscal de 2023, a multinacional observou uma queda de 7,0% em seu EBITDA ajustado para £ 573 milhões (US$ 709,92 milhões).

A ação do Reino Unido ainda está subindo porque a administração expressou confiança de que a métrica mencionada melhorará no novo exercício financeiro.

As vendas comparáveis no Reino Unido, eles também revelaram, aumentaram 8,3% em relação ao ano anterior nas primeiras nove semanas do ano fiscal de 2024. A atualização foi suficiente para o JPMorgan reiterar sua classificação de “excesso de peso” nas ações da B&M.

O banco de investimento vê vantagem na empresa britânica para £ 5,45 por ação, o que sugere outro ganho de 5,0% a partir daqui.

Destaques financeiros da B&M 2023

Lucro líquido impresso em £ 348 milhões contra os £ 422 milhões do ano anterior

A receita aumentou de £ 4,67 bilhões para £ 4,98 bilhões no ano fiscal de 2023

O consenso foi de £ 376,7 milhões e £ 4,97 bilhões, respectivamente

Terminou o ano fiscal com £ 724 milhões em dívida líquida

Na quarta-feira, o conselho também declarou 9,3 pence por ação de dividendo final. O dividendo anual foi limitado a 14,6 pence por ação, contra 16,5 pence por ação no ano passado. No comunicado à imprensa, o CEO Alejandro Russo disse:

O futuro a longo prazo parece muito positivo. A B&M tem muitos anos de crescimento lucrativo pela frente. A B&M gerará caixa e crescimento de lucros compostos para nossos acionistas… com um foco incansável em preço e valor.

No acumulado do ano, as ações da B&M subiram mais de 20% no momento.

This article has been translated from English with the help of AI tools