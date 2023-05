Preço das ações financeiras: isso é um esquema de bomba e despejo?

This article has been translated from English with the help of AI tools

O preço das ações da TOP Financial ( NASDAQ: TOP ) saltou mais de 22% na terça-feira, com os investidores adotando um sentimento de risco. As ações saltaram para US$ 10,37, valor superior à mínima deste mês de US$ 6,30. Este preço ainda está 96% abaixo do nível mais alto deste ano, dando-lhe um valor de mercado de mais de $ 296 milhões.

O que é Top Financeiro?

A Top Financial, oficialmente conhecida como Zhong Yang Financial Group, é uma misteriosa empresa chinesa que fornece negócios de corretagem online. Fornece futuros, corretagem de ações, corretagem de opções, consultoria e soluções de câmbio na China. Seus principais produtos são 2Go e Esunny.

A Top Financial é uma empresa extremamente pequena. Dados compilados pela SeekingAlpha mostram que a receita anual da empresa caiu para US$ 7,8 milhões, enquanto seu lucro líquido chegou a US$ 3,5 milhões. Os resultados mais recentes da empresa chegaram a $ 5,2 milhões nos seis meses até setembro de 2022. Este foi um aumento de 63%, enquanto o lucro líquido foi de $ 2,5 milhões.

O preço das ações da Top Financial subiu este ano e atingiu o pico de US$ 256. No auge, as ações saltaram mais de 3.532% em relação ao nível mais baixo de abril. Este rali foi misterioso por ter ocorrido sem grandes novidades, levando a SEC a suspendê-lo temporariamente. Em seu comunicado, a empresa disse:

“A Comissão suspendeu temporariamente a negociação dos valores mobiliários da TOP devido a atividades de mercado recentes, incomuns e inexplicáveis, levantando preocupações sobre a adequação e precisão das informações publicamente disponíveis.”

O desempenho recente traz de volta memórias da AMTD, empresa de Hong Kong cujas ações dispararam em 2022. Desde então, as ações caíram mais de 95%, como escrevi aqui.

Um esquema de bomba e despejo

Uma razão provável para o recente aumento do preço das ações da TOP é que este é apenas mais um esquema de bombeamento e despejo. Esses esquemas funcionam quando as pessoas identificam uma empresa ilíquida, compram ações e depois promovem suas aquisições. À medida que as ações sobem, eles saem, deixando muitos aspirantes a investidores segurando o saco.

Vimos vários esquemas de bombeamento e despejo recentemente. O melhor exemplo disso é Bed Bath and Beyond, que entrou com pedido de falência recentemente. Suas ações subiram durante o frenesi de investimento de memes e depois desabaram. O mesmo se aplica a outras ações de memes que caíram recentemente.

O outro bom exemplo são as empresas que abriram o capital por meio de SPACs. Muitos deles despencaram, enquanto outros, como a Virgin Galactic, faliram. Em um relatório na terça-feira, o WSJ disse que os insiders dessas empresas venderam ações no valor de bilhões de dólares antes do crash.

Portanto, diante de tudo isso, não faz sentido investir em ações financeiras da Top. É uma empresa estrangeira com divulgações limitadas e operações questionáveis.