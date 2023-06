Bitcoin, Ethereum, Zilliqa, IOTA e EOS se preparam para um terremoto de US$ 50 trilhões

Os preços das criptomoedas ficaram sob pressão em maio, quando os investidores se concentraram no debate sobre o teto da dívida nos Estados Unidos. Com os dois lados mantendo posições extremas, havia uma probabilidade de que os EUA não cumprissem suas obrigações. A probabilidade de inadimplência acabou quando Biden e McCarthy chegaram a um acordo durante o fim de semana. Este acordo pode ter um impacto em criptomoedas como Bitcoin, IOTA e Zilliqa.

Dívida pública dos EUA deve continuar subindo

Espera-se que os EUA continuem aumentando sua dívida nos próximos anos. Como escrevi neste artigo , a dívida dos EUA tornou-se parabólica nos últimos anos. Ele subiu para $ 31,4 trilhões de $ 9 trilhões em 2008. Desde o início da pandemia em 2020, a dívida aumentou em mais de $ 8 trilhões.

O acordo do teto da dívida aprovado pela Câmara dos Deputados deve reduzir o déficit orçamentário em US$ 1,5 trilhão nos próximos dez anos. No entanto, como vimos no passado, as estimativas do governo americano costumam estar erradas na maioria dos períodos. Além disso, o acordo deve aumentar a dívida dos EUA em US$ 4 trilhões nos próximos anos.

Ao todo, espera-se que os EUA violem a dívida pública de $ 50 trilhões até 2030. Isso será um número substancial, considerando que o PIB mundial deve chegar a $ 110 trilhões em 2024.

Mais importante ainda, espera-se que os EUA passem para um buraco na seguridade social na próxima década. A maioria das estimativas é de que a previdência social do país se reserve até 2034. Quando isso acontecer, os impostos precisarão aumentar e os pagamentos aos idosos serão reduzidos.

Portanto, há uma probabilidade de que os compradores de dívida dos EUA, que incluem Japão e China, peçam mais juros à medida que aumentam os riscos de inadimplência.

Perspectivas de preços de criptomoedas à medida que a dívida dos EUA aumenta

Não está claro como as criptomoedas e outros ativos irão se comportar à medida que a dívida pública dos EUA aumentar para mais de US$ 50 trilhões nos próximos anos. O que está claro é que portos seguros como o ouro podem se dar bem, pois os investidores e os bancos centrais aumentam suas compras.

Se isso acontecer, podemos ver que o preço do Bitcoin também pode subir, já que a moeda é vista como uma alternativa digital ou do século 21 ao ouro. Considere a declaração abaixo de JP Morgan, que escreveu que:

“Com o preço do ouro subindo acima de US$ 2.000, o valor do ouro mantido para fins de investimento fora dos bancos centrais está atualmente avaliado em cerca de US$ 3 trilhões. em capital de risco ou termos ajustados ao volume.”

Portanto, se isso acontecer, poderemos ver o preço do Bitcoin continuar subindo nos próximos anos. Devido à estreita correlação entre as criptomoedas, existe a possibilidade de que outras moedas como Ethereum, Zilliqa, IOTA e XRP também subam.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA