Energy pro prevê que o preço do petróleo Brent pode cair 16%

Os preços das commodities estão com problemas, pois os sinais de mais fraqueza da China continuam. O Invesco Commodity Index caiu para US$ 22, o nível mais baixo desde 22 de janeiro, tendo caído mais de 27% em relação ao nível mais alto durante a pandemia. O preço do petróleo bruto Brent recuou para um mínimo de US$ 72,32, próximo ao mínimo de dezembro de 2021.

Paul Sankey acredita que o petróleo cairá para US$ 60

Em uma entrevista à CNBC, Paul Sankey, um profissional de petróleo e gás que dirige a Sankey Research, alertou que o petróleo Brent cairá para US$ 60 nos próximos meses. Sankey é um conhecido profissional de energia que cobre o setor há mais de 30 anos.

Ele citou vários catalisadores que poderiam empurrar os preços para muito mais baixo. Primeiro, há o fato de que a suposta recuperação da China se tornou uma miragem. Dados publicados na quarta-feira mostraram que o PMI industrial do país permaneceu em uma zona de contração em maio. Outros números sobre comércio e produção industrial também foram fracos.

Além disso, ele observou que parece haver divisões entre a Rússia e a Arábia Saudita sobre os cortes de oferta. A Arábia Saudita acusou a Rússia de aumentar a produção. Como resultado, ele alertou que a Arábia Saudita poderia voltar às guerras de participação de mercado que vivemos há alguns anos. Em tal guerra, a Arábia Saudita aumentará sua produção de petróleo nos próximos meses.

Com o acordo do teto da dívida quase concluído, o próximo catalisador importante para o preço do petróleo Brent será a reunião da OPEP + em 4 de junho. Esta reunião é importante, pois parece que os cortes de oferta acordados em maio não impediram a queda livre dos preços do petróleo.

Previsão do preço do petróleo Brent

O gráfico diário mostra que o preço do petróleo Brent tem estado em uma forte tendência de baixa nos últimos meses. Ele formou um canal descendente mostrado em verde. O preço moveu-se abaixo das médias móveis exponenciais de 50 e 100 dias (EMA). Também está se aproximando do lado inferior do canal descendente.

Portanto, usando os princípios de acompanhamento de tendências, o preço provavelmente continuará caindo à medida que os vendedores visam o suporte principal em US$ 60, cerca de 16% abaixo do nível atual. A visão de baixa se tornará inválida se o preço ultrapassar US$ 78,73, o ponto mais alto em 25 de maio.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA