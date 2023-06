Lululemon diz que sua receita na China aumentou 79% no primeiro trimestre

A Lululemon Athletica Inc (NASDAQ: LULU) acaba de relatar fortes resultados em seu primeiro trimestre financeiro devido à economia reaberta da China. Suas ações sobem quase 15% em horário estendido.

Ações da Lululemon com perspectiva forte

O estoque de varejo também está animando a orientação elevada. A Lululemon agora prevê vendas entre US$ 9,44 bilhões e US$ 9,51 bilhões em até US$ 11,94 de lucro por ação. Em comparação, os analistas estavam em US$ 9,37 bilhões e US$ 11,60 por ação, respectivamente.

Contra a alta do ano até agora, as ações da Lululemon já subiram mais de 25%. Ainda assim, pode não ser tarde demais para investir, considerando que o analista do Citi, Paul Lejuez, vê mais vantagens para US$ 440. Em uma nota recente aos clientes, ele disse:

A Lululemon não apresenta sinais de desaceleração nas vendas, ressaltando a força/ímpeto de sua marca em seu maior mercado.

China continuará a ser um motor de crescimento para a LULU

Na quinta-feira, a empresa de roupas esportivas relatou um crescimento anualizado de 13% em vendas comparáveis para o trimestre recém-concluído – bem acima das estimativas de Street. Segundo o analista do Citi:

Embora muitos varejistas que viram um grande aumento nas vendas durante a pandemia também tenham visto uma grande expansão de margem, a LULU investiu consistentemente em seus negócios, o que impulsionará o crescimento contínuo da receita em meados da adolescência.

Lejuez espera que a China represente cerca de 22% das vendas anuais totais da empresa até o ano fiscal de 2027, contra apenas 8,0% no ano passado. No primeiro trimestre, sua receita na China aumentou 79%.

As vendas da DTC, no entanto, subiram 16% mais fracas do que o esperado no primeiro trimestre, de acordo com o comunicado à imprensa.

Números notáveis no relatório de lucros do primeiro trimestre da Lululemon

Lucro líquido impresso em US$ 290,4 milhões, contra US$ 189,9 milhões no ano anterior

O lucro por ação também aumentou significativamente de US$ 1,48 para US$ 2,28

A receita aumentou 24% em relação ao ano anterior, para US$ 2,0 bilhões

O consenso do FactSet foi de US$ 1,96 por ação sobre US$ 1,92 bilhão em receita

As margens brutas melhoraram 3,6 pontos percentuais acima do esperado

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA