O doji do índice Hang Seng aponta para mais vantagens se eliminar esse preço

O índice Hang Seng disparou mais de 3% com o aumento das ações imobiliárias. O índice de empresas blue-chip de Hong Kong e China Continental saltou para um máximo de H$ 18.762, superior ao mínimo deste mês de $ 17.943. Outros índices asiáticos, como o Nikkei 225, Shanghai Composite e Taiwan Weighted, também subiram.

Ações imobiliárias lideram

O índice Hang Seng disparou após o forte desempenho das ações americanas. Os principais índices americanos, como Dow Jones, Nasdaq 100 e S&P 500, saltaram mais de 1% na quinta-feira, depois que a Câmara dos Deputados dos EUA votou a favor do acordo do teto da dívida. Da noite para o dia, o Senado fez o mesmo, o que significa que os EUA não deixarão de cumprir suas obrigações.

Uma análise mais detalhada dos principais impulsionadores do índice Hang Seng mostra que a maioria deles está no setor imobiliário. As ações da Longfor Properties subiram mais de 10% na sexta-feira, mesmo com o setor imobiliário na China continuando em queda. Os dados mais recentes mostram que a recente recuperação nas compras de imóveis começou a enfraquecer.

Os preços das ações da Country Garden Services e da Country Garden Holdings subiram 10,2% e 6,57%, respectivamente. Outras empresas como China Resources Mixed Lifestyle, Wharf Real Estate, Hang Lung e China Resources Land também viram suas ações saltarem mais de 5%.

As ações de tecnologia da Hang Seng também tiveram bom desempenho, seguindo o exemplo de suas contrapartes americanas. O preço das ações da Alibaba saltou mais de 5,82%, enquanto Baidu, JD e Tencent saltaram mais de 4%.

Apesar dos ganhos, o índice Hang Seng teve desempenho inferior ao de seus pares asiáticos, europeus e americanos este ano, já que as preocupações com a desaceleração da China continuam. O índice caiu mais de 10% este ano, enquanto os outros pares globais subiram dois dígitos. Esse desempenho se deve principalmente à lenta recuperação da economia chinesa.

Previsão do índice Hang Seng

Gráfico Hang Seng por TradingView

O índice Hang Seng tem estado em tendência de baixa nos últimos meses, depois de atingir o pico de H$ 22.812 em janeiro deste ano. Ao todo, caiu mais de 17% em relação ao seu ponto mais alto este ano. Ao longo do caminho, o índice moveu-se ligeiramente abaixo das médias móveis de 25 e 50 dias. Ele também está tentando testar novamente o ponto de resistência crucial em US$ 18.883, o nível mais baixo em 20 de março.

Um olhar mais atento mostra que o índice formou um pequeno padrão doji. Na análise de ação de preço, esse padrão geralmente é um sinal de alta. Portanto, mais vantagens serão confirmadas se o preço ultrapassar a resistência em US$ 18.883. Uma quebra abaixo da mínima desta semana de US$ 18.000 sinalizará que os ursos prevaleceram.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA