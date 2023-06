Previsão de USD/PKR para junho: mês crucial para a rupia paquistanesa

A rupia paquistanesa está perto de sua mínima histórica, enquanto os investidores se preparam para um mês crucial. A taxa de câmbio USD/PKR foi negociada a 284,91 na sexta-feira, alguns pontos abaixo de sua máxima histórica de 296,58. Da mesma forma, o preço GBP/PKR foi negociado em 360, ligeiramente abaixo do recorde de 373,35.

Negociações entre Paquistão e FMI

O Paquistão é um dos países que atravessa um grande colapso econômico à medida que os dólares secam e as dívidas aumentam. Outros países à beira são Líbano, Argentina e Zimbábue.

O Paquistão estará no centro das atenções este mês, enquanto as negociações com o FMI continuam. O país tem poucos dias para satisfazer o FMI, colocando-o em risco de inadimplência. Por um lado, agora precisa organizar novos koans estrangeiros e aprovar um novo orçamento de acordo com suas diretrizes.

Mais importante ainda, o FMI insistiu que o Paquistão precisará deixar o mercado aberto determinar o valor da rupia. Se o Paquistão não concordar com esse acordo, o FMI não retomará seu compromisso de US$ 6,5 bilhões alcançado em 2017.

O fracasso em chegar a um acordo com o FMI fará com que o Paquistão seja a primeira grande economia a dar calote este ano. A inadimplência empurrará o país para um território desconhecido e levará à queda contínua da rupia paquistanesa.

Tal movimento derrubará uma economia que já é vulnerável. Os dados mais recentes mostram que o índice de preços ao consumidor (IPC) saltou para 224,4 em abril. Estava em 183% no mesmo período do ano anterior. Os analistas acreditam que a inflação do país é muito maior.

Ao mesmo tempo, o governo também está focado na política. Como escrevi em meu último artigo, a polícia prendeu Imran Khan, o ex-presidente, gerando protestos.

Previsão USD/PKR

Gráfico USD/PKR por TradingView

Portanto, o governo paquistanês não terá escolha a não ser chegar a um acordo com o FMI devido ao terrível impacto de um default. No curto prazo, um acordo será positivo para a rupia paquistanesa.

Olhando para o gráfico diário, vemos que o par USD/PKR esteve em uma faixa estreita nas últimas semanas, enquanto os investidores aguardam o acordo do FMI. Este preço está alguns pontos abaixo de sua máxima histórica e acima das médias móveis de 50 e 100 dias.

Portanto, se houver um acordo, o par provavelmente recuará e testará novamente o suporte em 276. Em seguida, retomará a tendência de alta à medida que os investidores adotam o novo normal.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA