Os preços do petróleo estão em foco nesta manhã, depois que a Arábia Saudita disse que reduzirá ainda mais a produção a partir do próximo mês.

Analista reage ao corte de produção

Kingdom foi o único membro da OPEP+ que anunciou planos de cortar a produção em mais um milhão de barris por dia no fim de semana.

Outros integrantes do bloco mantiveram suas projeções inalteradas para o restante do ano. No “ Worldwide Exchange ” da CNBC, Viktor Katona – o principal analista de petróleo bruto da Kpler disse:

Acho que a Arábia Saudita fará de tudo para manter os preços próximos a US$ 80 o barril. Esse é aproximadamente o nível de equilíbrio do orçamento fiscal.

O corte de produção anunciado resultará em um enorme déficit de 3 milhões de barris por dia em julho, de acordo com a Rystad Energy. Tanto o WTI quanto o Brent estão no verde na segunda-feira.

A previsão de Katona para os preços do petróleo

A Arábia Saudita produziu cerca de 10 milhões de barris por dia em maio. Essa produção cairá para cerca de 9 milhões de barris por dia em julho.

Isso é ainda mais significativo considerando o momento – bem no pico da temporada de verão. Ainda assim, ao contrário de muitos, Katona não espera que os preços do petróleo ultrapassem US$ 100 o barril.

A nova norma será entre US$ 80 e US$ 90. É aí que a Arábia Saudita e outros pesos pesados da OPEP+ querem, porque é bom para o orçamento e não é alto o suficiente para antagonizar todo mundo.

No entanto, sua previsão está em total contraste com outro especialista em energia, Paul Sankey, da Sankey Research, que disse recentemente que os preços do petróleo podem cair para US$ 60 por barril (leia mais).

