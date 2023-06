Preço do suco de laranja recua com o início da safra no Brasil

O preço do suco de laranja recuou depois de atingir a máxima histórica de US$ 295,82 em maio. Dados compilados pela Investing mostram que o suco de laranja estava sendo negociado a US$ 274, o que significa que caiu mais de 7,5% em relação ao seu ponto mais alto este ano. Ao todo, o suco de laranja é a terceira commodity com melhor desempenho este ano, depois do café e do gado de engorda.

Demanda e dinâmica da demanda

O suco de laranja é um dos principais produtos consumidos por milhões de pessoas todos os dias. A maior parte das laranjas consumidas hoje vem do Brasil, que produz mais de 16 milhões de toneladas de laranjas por ano. É seguido por China, Estados Unidos, Índia e México.

O preço do suco de laranja tem estado em forte tendência de alta nos últimos anos, conforme escrevi aqui. Ao todo, o preço saltou mais de 100% nos últimos dez anos e mais de 120% nos últimos 3 anos. Este rali se deve principalmente ao declínio geral na produção de laranja dos EUA.

Cerca de 70% de todo o suco de laranja produzido nos Estados Unidos vem da Flórida, estado que passou por vários furacões nos últimos anos. Em 2022, o estado sofreu o furacão Ian e, em 2017, passou pelo furacão Irma. Esses furacões levaram a uma queda na produção, com estimativas de que o Irma levou a uma queda de 30 a 90% na safra.

Também há preocupações com a oferta de laranja do Brasil. Em relatório divulgado em maio, o Fundecitrus informou que a produção de laranja no Brasil será de 303,90 milhões de caixas. Isso representa uma queda de cerca de 1,9% em relação ao ano anterior.

A recente queda nos preços do suco de laranja deve-se provavelmente a fatores sazonais, uma vez que a oferta aumenta nesta época do ano, que é a época da colheita.

Previsão de preço do suco de laranja

Gráfico de suco de laranja por TradingView

O gráfico diário mostra que o suco de laranja atingiu o pico de $ 296,90. Ele agora recuou e se moveu abaixo do importante nível de suporte em US$ 287,56, o ponto mais alto em 4 e 25 de abril. O Índice de Força Relativa (RSI) caiu abaixo do nível de sobrecompra.

Os sucos de laranja se moveram acima das médias móveis de 25 e 50 dias. Além disso, o preço formou o que parece ser um padrão triplo. Portanto, o preço pode continuar caindo no curto prazo, já que os vendedores visam o suporte principal em US$ 239,37. Uma movimentação acima do ponto de resistência em US$ 295,40 invalidará a visão pessimista.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA