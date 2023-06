USD/PHP encontra-se em resistência crucial à medida que a inflação nas Filipinas esfria

A taxa de câmbio USD/PHP moveu-se lateralmente após os últimos dados de inflação ao consumidor das Filipinas. O USD para o peso estava sendo negociado a 56,20, ~0,80% acima do nível mais baixo deste mês. Ao todo, o par saltou cerca de 4,7% acima do nível mais baixo deste ano.

Dados de inflação das Filipinas

A notícia mais importante do PHP foram os últimos dados de inflação ao consumidor das Filipinas. De acordo com a agência de estatísticas do país, a inflação ao consumidor ficou inalterada em maio. Analistas esperavam que a inflação subisse 0,2% na comparação mensal.

A inflação nas Filipinas tem caído na comparação anual. Caiu para 6,1% em maio, o quarto mês de quedas. Ele atingiu um pico de quase 9% no início deste ano. Permanece significativamente acima do nível pré-pandêmico de quase 2%.

O núcleo da inflação caiu de 7,9% em abril para 7,7% em maio deste ano. Portanto, há uma probabilidade de que o banco central do país decida manter as taxas de juros inalteradas nas próximas reuniões. Em sua reunião de maio, o banco deixou a taxa oficial de caixa em 6,25% após vários meses de aumentos agressivos. O banco acredita que a inflação ficará em média de 5,25% neste ano.

Portanto, com o banco central pronto para deixar as taxas de juros inalteradas, os investidores se concentrarão no Federal Reserve. Não está claro se o Fed decidirá aumentar as taxas ou deixá-las inalteradas neste mês. Em comunicado na semana passada, o novo vice-presidente disse que apoiava uma pausa estratégica. Essa pausa dará ao Fed a oportunidade de avaliar o impacto dos aumentos anteriores por mais tempo.

Previsão USD/PHP

Gráfico USD/PHP por TradingView

O preço USD/PHP esteve em uma faixa estreita nos últimos meses. Como mostrado acima, o par está se consolidando em um importante ponto de resistência em 56,19, onde não conseguiu subir desde dezembro do ano passado.

A taxa de USD para PHP está sendo suportada pelas médias móveis de 25 e 50 períodos, enquanto o MACD está preso no ponto neutro. Mais importante ainda, o par formou um padrão de triângulo ascendente que é mostrado em preto.

Portanto, o par provavelmente terá uma alta, já que os compradores visam a alta acumulada no ano de 56,46. Um movimento acima desse nível terá como alvo o próximo ponto de resistência em 57,0.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA