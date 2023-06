ARK busca mais ações da Coinbase à medida que os preços caem após processo da SEC

Parece ser a confiança na vitória da Coinbase na batalha legal contra a Securities and Exchanges Commission (SEC) dos EUA, Cathie Wood’s Ark Investment Management comprou 419.324 ações da Coinbase (NASDAQ: COIN) à medida que os preços caem.

A Coinbase prometeu encenar uma luta animada pelo bem de toda a indústria criptográfica. No entanto, suas ações sofreram um forte golpe depois que caíram 12,09% em um único dia após o anúncio de que a SEC a havia processado.

Problema da SEC com a Coinbase

Conforme relatado anteriormente aqui, a SEC dos EUA alega que a Coinbase tem operado como corretora, bolsa e agente de compensação não licenciado.

Em um tweet respondendo ao processo da SEC, a Coinbase afirmou claramente que não consegue entender por que a SEC poderia ir atrás deles, apesar de ter sido liberada para se tornar uma empresa pública em 2021. Na resposta, a Coinbase afirma:

“Em relação à reclamação da SEC contra nós hoje, estamos orgulhosos de representar o setor no tribunal para finalmente obter alguma clareza sobre as regras de criptografia. Lembre-se: 1. A SEC revisou nossos negócios e permitiu que nos tornássemos uma empresa pública em 2021. 2. Não há caminho para “entrar e registrar” – tentamos repetidamente – para não listar valores mobiliários. Rejeitamos a grande maioria dos ativos que analisamos. 3. A SEC e a CFTC fizeram declarações conflitantes e nem mesmo concordam sobre o que é um valor mobiliário e o que é uma mercadoria. 4. É por isso que o Congresso dos EUA está introduzindo uma nova legislação para corrigir a situação, e o resto do mundo está se movendo para estabelecer regras claras para apoiar essa tecnologia.”

Os problemas da Coinbase seguem os de sua rival Binance, que já havia sido acusada de quase as mesmas alegações pela SEC. Curiosamente, o processo da SEC ocorreu poucas horas depois que o diretor jurídico da Coinbase, Paul Grewal, testemunhou perante o Congresso sobre o novo projeto de lei de criptomoeda.

Ações da Ark Coinbase

A recente compra de ações da Coinbase, que é a primeira desde 3 de maio, elevou as participações totais da ARK Invest na Coinbase para 11,44 milhões de ações avaliadas em cerca de US$ 590 milhões. A empresa de gestão de investimentos comprou 419.324 ações da COIN, avaliadas em US$ 21,6 milhões com base no preço de fechamento de terça-feira de US$ 51,61.

As ações adquiridas foram compartilhadas entre o ARK’s Next Generation Internet ETF, o Fintech Innovation ETF e o Innovation ETF.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA