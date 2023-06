Preço das ações da Boohoo: as ações podem cair cerca de 15% se isso acontecer

O preço das ações da Boohoo (LON: BOO) está em um importante nível de suporte, pois as preocupações com a empresa continuam. A ação estava sendo negociada a 38p na quarta-feira, alguns pontos acima do ponto-chave de suporte em 37,35p, o ponto mais baixo desde 10 de maio. Ao todo, as ações caíram mais de 38% em relação ao seu nível mais alto este ano.

As preocupações com o Boohoo permanecem

A Boohoo e outras empresas britânicas de varejo online, como Asos e The Hut Group, estão passando por uma grande recessão à medida que a demanda diminui. Como escrevi neste artigo, a Asos está no limite, pois suas ações caíram mais de 92% em relação ao nível mais alto já registrado. Alguns fornecedores deixaram de vender com a empresa, temendo prejuízos.

Os resultados mais recentes mostraram que a receita da empresa nos 12 meses até fevereiro foi de £ 1,78 bilhão, o que representa 11% em relação ao período anterior. O lucro bruto caiu 13% para £ 895 milhões, enquanto o prejuízo do ano saltou para mais de £ 90,7 milhões,

Apesar de tudo isso, a empresa expressou otimismo de que seus negócios estavam melhorando. Em uma declaração de apoio a essa mudança, o CEO da empresa, John Lyttle , disse :

“Nossa confiança nas perspectivas de médio prazo para o grupo permanece inalterada e, à medida que executamos nossas principais prioridades, vemos um caminho claro para melhorar a lucratividade e voltar ao crescimento de receita de dois dígitos”.

A Boohoo acredita que sua receita ficará entre estável e uma queda de 5%. Ele também vê sua receita para o primeiro semestre deste ano fiscal cair entre 10% e 15%. Existe a probabilidade de que o desempenho da empresa fique abaixo dessas estimativas.

Por um lado, os dados mais recentes mostram que as vendas de fim de ano cresceram no nível mais lento em sete meses. As vendas no Reino Unido aumentaram 3,9% em maio, abaixo da média de três meses de 5,1%. Do lado positivo para o Boohoo, o número de visitantes do site Boohoo.com saltou para 18,3 milhões em maio, de 17,7 milhões no mês anterior.

Previsão do preço da ação Boohoo

Gráfico BOO por TradingView

O preço das ações da BOO está em uma forte tendência de baixa após atingir o pico de 60,86p em 31 de março deste ano. As médias móveis exponenciais de 25 e 50 períodos (EMA) formaram um padrão de cruzamento de baixa. Ele agora está sentado em um nível de suporte chave, onde não conseguiu se mover abaixo do suporte chave em 37,35p, onde não caiu abaixo desde 10 de maio.

Portanto, uma quebra abaixo desse nível sinalizará que a ação terá um rompimento de baixa para o próximo suporte em 32,50p, o ponto mais baixo em dezembro do ano passado. Este preço está cerca de 15% abaixo do nível atual.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA