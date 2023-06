Análise USD/INR: níveis a serem observados enquanto o RBI deixa as taxas intactas

A taxa de câmbio USD/INR ainda pairava perto de seu nível mais alto já registrado após a última decisão sobre taxa de juros do Reserve Bank of India (RBI). Estava sendo negociado a 82,52, alguns pontos abaixo de seu recorde de 83,15.

Decisão de taxa de juros RBI

O Reserve Bank of India concluiu sua reunião de dois dias na quinta-feira. Ao contrário dos bancos centrais da Austrália e do Canadá, o banco decidiu deixar as taxas de juros inalteradas em 6,50%. Em nota, o banco disse que ainda está observando as tendências da inflação. O RBI também deixou o índice de reserva de caixa em 4,50%.

Dados recentes mostram que a inflação no país está caindo. Uma pesquisa da Reuters mostrou que os economistas esperam que a inflação suba 4,42% em maio deste ano, abaixo dos 4,70% do mês anterior.

Se essa visão estiver correta, isso significa que a inflação do país caiu para a mínima em 20 meses, sinalizando que as ações do banco estão funcionando. Ainda assim, o RBI deixou a porta aberta para mais aumentos, uma vez que não se espera que a inflação caia abaixo de 4% em breve.

O preço USD/INR permaneceu inalterado porque a ação do RBI estava em linha com as expectativas. Se tivesse surpreendido o mercado, o par teria feito alguns movimentos importantes como vimos com os dólares canadenses e australianos.

Análise técnica USD/INR

Gráfico USD/INR por TradingView

O gráfico diário mostra que o USD/INR esteve relativamente estável este ano. Isso é diferente de outras moedas de mercados emergentes, como o rand sul-africano, a lira turca e o peso argentino, que caíram este ano.

O par encontrou uma grande barreira em 83,15, onde lutou para subir desde dezembro do ano passado. Além disso, formou um padrão de triângulo ascendente mostrado em azul. Na análise de ação de preço, esse padrão geralmente é um sinal de alta.

O preço de USD para INR moveu-se acima da média móvel exponencial de 50 dias (EMA), enquanto o Awesome Oscillator moveu-se acima do ponto neutro.

Portanto, a perspectiva do par é neutra até que se mova acima da barreira superior em 83,15. Se isso acontecer, o próximo nível a ser observado será o 84.

Ainda assim, também existe a possibilidade de cair, já que 83,15 pode ser um padrão de topo triplo. A visão de baixa será confirmada se cair abaixo de 82.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA