CEO da DocuSign sobre ganhos do primeiro trimestre: ‘estamos bem posicionados para o futuro’

A DocuSign Inc (NASDAQ: DOCU) saltou 10% nas negociações estendidas na quinta-feira, depois de relatar resultados superiores ao do mercado em seu primeiro trimestre financeiro.

DocuSign estoca uma forte orientação

Os investidores estão recompensando as ações também porque a administração emitiu orientações otimistas para o futuro. A DocuSign está agora pedindo US$ 2,71 bilhões a US$ 2,73 bilhões em receita este ano, incluindo até US$ 679 milhões que espera no segundo trimestre.

Em comparação, os analistas estavam em US$ 667,7 milhões no trimestre e US$ 2,7 bilhões no ano. O CEO Allan Thygesen disse no comunicado à imprensa :

Sinto-me encorajado pelo nosso progresso para possibilitar acordos mais inteligentes, fáceis e confiáveis. À medida que continuamos a executar nossa estratégia e alavancar nossas vantagens competitivas, principalmente em IA, a DocuSign está bem posicionada para o futuro.

No ano, as ações da DocuSign subiram quase 20%.

Números notáveis na impressão de resultados do primeiro trimestre da DocuSign

Ganhou US$ 539.000 e atingiu o ponto de equilíbrio por ação

Teve prejuízo de $ 27,3 milhões há um ano (14 centavos por ação)

EPS ajustado quase dobrou para 72 centavos por ação

A receita aumentou 12% em relação ao ano anterior, para US$ 661,4 milhões

O consenso foi de 56 centavos de dólar por ação, com receita de US$ 641,7 milhões

DocuSign nomeia executivo da AMEX para o conselho

Na quinta-feira, a DocuSign também nomeou Anna Marrs para seu conselho. Marrs atuou como executivo na American Express. De acordo com Mary Agnes “Maggie” Wilderotter – Presidente do Conselho:

Anna traz uma experiência inestimável para o nosso conselho. Sua experiência executiva sênior liderando instituições financeiras globais enriquecerá as discussões do conselho e a tomada de decisões estratégicas.

No início deste ano, a empresa de e-Signature disse que reduzirá seu quadro de funcionários em cerca de 10% (saiba mais). Wall Street atualmente tem uma classificação consensual de “manter” nas ações da DocuSign.

