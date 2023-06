A crescente demanda por chips de inteligência artificial (IA), citada no relatório da Nvidia no final de maio, estimulou o crescimento de criptomoedas baseadas em IA. O rali geral no S&P 500 e Nasdaq Composite impulsionado pela Nvidia Corporation (NASDAQ: NVDA) nas últimas duas semanas forneceu um impulso de sentimento para IA e criptomoedas de big data.

Enquanto os projetos mais antigos como SingularityNET (AGIX), The Graph (GRT), Fetch.ai (FET), Injective (INJ) e Artificial Liquid Intelligence (ALI) sofreram com o ataque contínuo da SEC dos EUA sobre criptomoedas, novas tecnologias baseadas em IA projetos criptográficos permaneceram em grande parte inflexíveis. Atualmente, todo o mercado de criptomoedas está sofrendo com o impacto dos processos da SEC contra a Binance e a Coinbase.

Correlação entre o boom da criptografia de IA e a demanda por chips

Os tokens correspondentes aos projetos de IA baseados em blockchain são denominados criptomoedas de IA. Por exemplo, a Fetch.ai está empenhada em desenvolver a estrutura para “serviços inteligentes e autônomos” nos setores de transporte, finanças e outras áreas. A Cortex aspira a ser o “primeiro computador mundial descentralizado capaz de executar IA e dApps alimentados por IA na blockchain”.

A recuperação do S&P 500 e do Nasdaq Composite liderada pela Nvidia, que divulgou orientações de vendas surpreendentes no final de 24 de maio e citou a demanda por recursos de IA, deu mais confiança aos traders de criptomoedas. As expectativas dos analistas para suas vendas projetadas para o segundo trimestre do ano fiscal de 2024 foram superadas em mais de 50%.

Alguns participantes do mercado em um setor específico da indústria de tecnologia há muito acreditam que a tecnologia blockchain possa ajudar o “Velho Oeste” da inteligência artificial e possivelmente atuar como um catalisador positivo para o mercado de criptomoedas como um todo. Em particular, utilizando sua capacidade de dimensionar a implementação de soluções de identidade digital, a tecnologia blockchain pode ser capaz de auxiliar à medida que a inteligência artificial se torna mais sofisticada e habilidosa em manipular as identidades das pessoas na internet.

E embora muitos acreditem que ambas as tecnologias ainda estão engatinhando, nos últimos meses houve um aumento no número de projetos de criptomoeda baseados em IA, sendo o mais recente o AltSignals.io, cujo token nativo ASI está atualmente em pré-venda.

O que é AltSignals.io?

Desde 2017, a AltSignals ajuda traders nos mercados financeiros a ganhar dinheiro com mudanças de preços, desenvolvendo indicadores técnicos baseados em algoritmos e oferecendo sinais de negociação. Antes de adicionar sinais de negociação para CFDs, ações e forex, começou enviando sinais para negociação de criptomoedas.

A AltSignals atualmente oferece análise fundamental e técnica, treinamento e assistência para clientes na colocação de negociações e na obtenção de dinheiro com elas. Para produzir sinais de negociação, ele faz uso de um indicador técnico chamado AltAlgo Indicator.

O indicador AltAlgo atualmente identifica oportunidades de negociação usando uma variedade de estratégias de negociação e indicadores técnicos e notifica os usuários da AltSignals quando surge uma oportunidade de negociação promissora.

A AltSignals está atualmente desenvolvendo um algoritmo baseado em inteligência artificial como parte de seu esforço para usar a tecnologia de inteligência artificial para aumentar a eficácia de seus serviços. O algoritmo de IA usará o indicador AltAlgo, o algoritmo de melhor desempenho, para criar um conjunto de produtos de IA, um dos quais é o ActualizeAI alimentado pela criptomoeda ASI.

O principal objetivo da criptomoeda ASI é atuar como uma chave de associação para o AltSignals AI Ecosystem. Os detentores de ASI terão acesso ao ecossistema e experimentarão o novo algoritmo de IA, “ActualizeAI”, que está sendo desenvolvido internamente pela equipe AltSignals.

O preço do token ASI está projetado para subir para $ 0,02274 quando a pré-venda chegar ao fim do preço atual de $ 0,01200, o que é uma boa proposta para os primeiros investidores.