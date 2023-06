Os últimos meses testemunharam uma atividade implacável no mundo da Inteligência Artificial (IA). À medida que a própria evolução tecnológica da criptomoeda se vincula à IA, o interesse em projetos que utilizam IA, Big Data e blockchain aumentou.

Um novo projeto prestes a entrar em operação e atraindo grande interesse é a AltSignals, uma plataforma de sinais de negociação que pode revolucionar o setor de negociação com uma nova plataforma baseada em IA e token criptográfico.

A IA conquista o mundo – e as criptomoedas também

Como vários especialistas opinaram nas últimas semanas, IA e criptografia estão se cruzando rapidamente. Em meio a esse crescimento está o surgimento de projetos criptográficos construídos em torno da integração on-chain de recursos como aprendizado de máquina e processamento de linguagem natural.

O ChatGPT da OpenAI desencadeou a atual onda de investimentos em IA por gigantes da tecnologia como Microsoft e Google. À medida que os usuários comuns adotam casos de uso inovadores, a empolgação se volta para o que empresas e projetos oferecem em termos de oportunidade de investimento.

Com as últimas manchetes sobre a gigante fabricante de chips Nvidia, o que já era uma narrativa convincente está se tornando ainda mais atraente para os investidores. IA e criptografia são uma convergência que tem projetos notáveis de criptomoeda como The Graph, Render, Akash e SingularityNET com bom desempenho em meio aos ventos contrários regulatórios atuais.

AltSignals, o novo projeto de criptografia de IA construído em torno de um modelo de negócios e comunidade de sucesso, pode espelhar ou até mesmo superar alguns dos projetos destacados neste artigo.

O que é AltSignals?

A AltSignals chegou ao mercado em 2017, oferecendo uma plataforma de sinais de negociação que permitia aos traders alavancar dados e análises de mercado para fazer negociações lucrativas. O crescimento da plataforma aumentou seus indicadores de negociação além da criptografia para incluir outros mercados financeiros, como forex, ações e CFDs.

Esses sinais são gerados usando o algoritmo de negociação proprietário da empresa, o AltAlgo, que utiliza tecnologias automatizadas para filtrar indicadores fundamentais e técnicos. Uma análise das últimas tendências e estratégias é então enviada aos traders na forma de sinais e alertas para negociações potencialmente lucrativas.

De acordo com a empresa, o Indicador AltAlgo tem sido altamente bem-sucedido, o que levou a comunidade a crescer para mais de 50.000 usuários. Mas agora a plataforma deseja levar o algoritmo a um novo patamar, revitalizando-o por meio de uma nova camada alimentada por IA.

ActualizeAI é essa nova camada de IA. É um projeto interno que alavancará os recursos da inteligência artificial para aumentar o algoritmo de negociação. O algoritmo de IA vasculhará vastos dados, notícias e análises de blockchain para fornecer informações e sinais de negociação para oportunidades atraentes.

Vale a pena comprar o token ASI da AltSignals?

Atualmente em pré-venda, o interesse dos investidores se deve em grande parte ao fato de ser um projeto que traz o melhor da IA para a criptografia e para o benefício de seus usuários.

Com um conjunto de ferramentas de IA, incluindo aprendizado de máquina e NLP, o ActualizeAI oferecerá sinais de negociação ainda mais precisos. No entanto, o que está atraindo mais atenção para a AltSignals hoje é o lançamento de seu token.

Isso ocorre porque o ActualizeAI será alimentado por uma nova criptomoeda chamada ASI. Os detentores do token ASI terão acesso exclusivo à nova plataforma e desfrutarão de uma infinidade de outros benefícios, incluindo ganhar recompensas por participar do desenvolvimento e participação no ecossistema. Os detentores também terão uma participação na empresa quando seu DAO for lançado no final do ano.

Somando-se a esses benefícios, pode estar o fato de que a criptomoeda ASI ainda está em pré-venda e pode ser um grande investimento para investidores iniciantes. Embora a demanda tenha visto a AltSignals arrecadar quase US$ 1 milhão no estágio atual, o preço do token de US$ 0,015 ainda é um desconto em comparação com o preço final de pré-venda de US$ 0,02274.

O que isso significa é que investir em ASI não apenas dá a chance de fazer parte de um projeto criptográfico empolgante, mas também uma chance de ser impulsionado pelo sucesso da integração de IA. Espera-se que o token entre no mercado secundário no terceiro trimestre de 2023, com listagem no Uniswap e nos principais CEXs incluídos no roteiro.