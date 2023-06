Análise de preço do BNB em meio à redução da participação de mercado da Binance e processo da SEC: relatório

A Binance é a maior bolsa de criptomoedas do mundo e não é particularmente próxima. Seu domínio é de tal forma que se qualifica como extremamente irônico, vindo de uma indústria que aponta o conceito de descentralização como um de seus pilares centrais.

Mas a Binance tem problemas sérios. A bolsa foi processada pela SEC na segunda-feira, acusada de uma lista de crimes. Sem entrar no âmago desse tópico tão discutido, aqui estão algumas das alegações da manchete:

Negociação contra clientes

Violação da lei de valores mobiliários

Incentivar os clientes dos EUA a subverter os controles de conformidade que foram projetados para impedi-los de usar a plataforma Binance.com

Negociação manipulativa para aumentar os volumes

Misturar fundos indevidamente

Mas esta não é uma peça sobre o processo. Já escrevi muito sobre a Binance, incluindo este mergulho profundo no ano passado, onde lamentei sua total falta de transparência. Na verdade, estou um pouco cansado de falar sobre Binance.

A Binance se recusa a verificar qualquer coisa, em vez disso, somos forçados a confiar cegamente nos tweets do CEO, garantindo ao mundo que está tudo bem e que essas inúmeras investigações, ações judiciais e reclamações são caças às bruxas injustificadas. E talvez sejam exatamente isso. Mas para uma empresa com trilhões de dólares em volume comercial e tamanha importância sistêmica para toda uma indústria, um tweet não é um substituto suficientemente bom para uma auditoria. Não é aceitável. Já perguntei antes e ainda não sei a resposta, mas o que aconteceu com o mantra criptográfico de “confiar, não verificar?”.

yes, but liabilities are harder. We don't owe any loans to anyone. You can ask around. — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) December 7, 2022

Mas eu discordo. Vamos deixar a exasperação em torno do estado da indústria e dar uma olhada em como as dificuldades da Binance se relacionam com a ação do preço de seu token nativo, BNB.

Análise de preço do token BNB

BNB é o token nativo da Binance. Ele é usado para uma variedade de funções em seu ecossistema, sendo a capacidade dos titulares de aproveitar taxas mais baixas na plataforma uma das mais comuns.

Eu disse no passado que, ao analisar as tabelas de preços das criptomoedas, todas elas são mais ou menos negociadas como apostas alavancadas no Bitcoin. Bitcoin sobe, altcoi sobe mais. Bitcoin cai, altcoin cai mais. Simples.

Com o BNB, esse tem sido o caso (como mostrarei com alguns gráficos em breve). Mas há algumas divergências notáveis do que você esperaria.

Em primeiro lugar, em 2023, houve uma quebra tangível na tendência. O BNB está tendo um desempenho fortemente inferior aos benchmarks usuais.

O gráfico acima resume isso. Apesar de seis meses flutuantes para os preços das criptomoedas, que viram o Bitcoin e o Ethereum saltarem 60% e 53%, respectivamente, o BNB adicionou apenas 5,6% relativamente anêmicos. Se alguém lhe dissesse no início do ano que o Nasdaq subiria 27,5% e o Bitcoin 60% até junho, você presumiria que o BNB estaria imprimindo ganhos vertiginosos.

Mas as coisas mudaram para a Binance em 2023. Em primeiro lugar, o domínio da bolsa parece estar caindo. Abaixo mostra a configuração do terreno entrando em 2023. A Binance comandou dois terços do volume de negociação de todo o espaço, conforme mencionado acima. A segunda casa de câmbio, Coinbase, ficou em apenas 8%.

Dois meses depois deste ano, no entanto, essa participação caiu para 57,5%, de acordo com a CC Data. Hoje, caiu para 43%. Isso significa que houve uma queda de 24% na participação de mercado em seis meses. E o grande motivo é, você adivinhou, regulamentação.

O fechamento da moeda BUSD da marca Binance em fevereiro foi um golpe para a Binance, sendo o maior impulsionador da liquidez em sua plataforma. Depois, há o caso CFTC, acusando a Binance de operar “uma empresa comum intencionalmente opaca”. E agora a SEC ligou.

Então, como tudo isso afetará a ação do preço do BNB? Bem, como sugerido acima, vamos agora dar uma olhada em como o BNB negocia contra o Bitcoin. O gráfico abaixo mostra o desempenho de volta ao topo do mercado altista em novembro de 2021:

Isso destaca imediatamente a relação de passo que os dois ativos têm. Mas se você olhar mais de perto, também mostra outra coisa que é incomum. Apesar deste gráfico acompanhar um mercado de baixa feroz, o BNB superou o Bitcoin, o que as altcoins simplesmente não fazem. Nos mercados de baixa, o Bitcoin cai e as altcoins caem muito, muito mais.

Observe novamente o gráfico acima. A relação é simbiótica até por volta de maio/junho de 2022, quando o BNB avança notavelmente. Os dois ativos ainda são negociados de maneira altamente correlacionada, mas o BNB está mais ao norte no gráfico. Pelo contrário, quase todas as outras altcoins fizeram o contrário neste período – quebraram e tiveram desempenho inferior ao Bitcoin significativamente, à medida que o espaço criptográfico mais amplo sofreu uma surra.

Para ilustrar o desempenho do BNB neste período, vamos ajustar o gráfico acima para ampliar este período de maio de 2022.

Claro, esse período começa em maio de 2022, quando a morte da UST chegou a zero e colocou todo o mercado de criptomoedas no caos. Logo depois, Celsius explodiu, e o mercado de criptomoedas que subiu tão ferozmente durante a pandemia finalmente foi derrubado.

O crescimento do BNB reflete a crescente participação de mercado da Binance e o crescente domínio do espaço de criptomoeda durante esse período. Com os rivais caindo no esquecimento, a Binance cresceu cada vez mais. Lembra daquela estatística dizendo que 67% do volume de negociação ocorreu na Binance até o final do ano? No início de 2022, essa métrica era de 48%. A Binance adicionou 19% de participação de mercado em um ano, à medida que as criptomoedas recuavam e os concorrentes lutavam fortemente. E seu token nativo, BNB, superou como resultado.

Preço do BNB cai em meio a processo da SEC

Mas o domínio da Binance diminuiu este ano, conforme descrito acima. E com esse domínio em queda, a ação de preço do BNB está mudando. O gráfico anterior mostra uma queda acentuada nas últimas semanas. Em determinado momento de abril, o BNB caiu apenas 7% em relação ao seu valor em maio de 2022, antes do colapso do Terra. O Bitcoin, por outro lado, caiu 20%. Hoje, o BNB caiu 31% em comparação com os 29% do Bitcoin.

Isso se deve em grande parte ao processo da SEC nesta semana, que derrubou o preço do BNB em 15%, enquanto o Bitcoin caiu apenas 2%. Parece que o tremendo desempenho superior do BNB e da Binance em relação ao Bitcoin e ao mercado criptográfico em geral finalmente acabou.

Isso sem mencionar a liquidez do token BNB. A liquidez do token BNB também é notoriamente baixa em comparação com outras criptomoedas “blue chip”. De todas as principais moedas, a posição do BNB como número quatro em capitalização de mercado é a mais desequilibrada com sua liquidez subjacente, que se compara muito desfavoravelmente às moedas ao seu redor. O desligamento do BUSD também não ajudou aqui.

Esse costuma ser o caso dos tokens nativos e deve ser mencionado como um motivo adicional de prudência entre os investidores. Mas, voltando à ação do preço, a realidade é que o BNB irá tão longe quanto a Binance. O desempenho superior ao longo de 2022 em comparação com o resto do mercado destaca a tremenda corrida que a Binance vem desfrutando, devorando participação de mercado e se tornando a maior empresa de criptomoedas do planeta.

Mas as coisas mudaram e o futuro agora está cheio de incertezas. Os casos legais nos Estados Unidos estão aumentando e a gravidade da situação não pode ser subestimada. Se a subsidiária americana da Binance for expulsa dos EUA, isso será um golpe colossal. O token pode ter caído 15% esta semana, mas se a maior economia financeira do mundo for cortada da Binance, você pode multiplicar essa queda de preço por uma ordem de grandeza.

O valor de mercado do BNB continua estonteante, acima de US$ 40 bilhões. A criptografia é notoriamente volátil e impossível de prever a curto prazo, e isso pode facilmente aumentar nas próximas semanas. Eu realmente não sei, e nunca falsificaria uma previsão indiferente apenas por fazer.

Mas vejo o token BNB como um quase patrimônio na Binance (embora com muito mais incerteza em comparação com as ações convencionais de uma empresa, dada a natureza nebulosa da liquidez e alguns dos tokennomics envolvidos). E nesse contexto, e com o vento favorável do desempenho sobre-humano da Binance em todo o mercado de baixa aparentemente anulado, eu simplesmente não quero fazer parte disso com uma avaliação de $ 40 bilhões.

Há muita incerteza sobre o caminho futuro da Binance e muitos casos legais em andamento para fazer uma avaliação confiável. Vou viver para lutar outro dia. Esperançosamente, pelo bem do mercado de criptomoedas, a Binance também.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA