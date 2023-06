EUR/USD para 1,0550 em um Fed muito hawkish – ING

A semana de negociação mais importante em junho começou com uma ação lenta dos preços, enquanto os investidores aguardam os eventos futuros – inflação nos EUA, o Federal Reserve, o Banco Central Europeu e as decisões do Banco do Japão.

Mas não se deve ser enganado e pensar que os mercados não vão se mover esta semana. Eles vão, e eles vão se mover grande.

De todos os acontecimentos agendados para esta semana, o número um em termos de implicações para os mercados financeiros é a decisão da Reserva Federal dos Estados Unidos. O cenário básico é que ele se absterá de aumentar a taxa de fundos, mas é uma decisão difícil.

Independentemente de qual seria sua decisão, o dólar vai se mover. E assim, a volatilidade dos mercados financeiros aumentará exponencialmente.

EUR/USD – 1,0850 ou 1,0550 24h após o Fed?

Negociar é um jogo de especulação – de probabilidades. Não se pode dizer que o dólar afundará se o Fed mantiver a taxa de fundos estável.

Tudo depende do texto (ou seja, mensagem) que acompanha a decisão. Por exemplo, o Fed pode fazer uma pausa agressiva ao dizer que futuros aumentos podem ser apropriados. Nesse caso, o ING vê o EUR/USD em 1,07 24h depois.

Mas o Fed pode surpreender e entregar um aumento de taxa de 25bp e sinalizar novos aumentos de taxa conforme apropriado. Nesse cenário, o ING vê o EUR/USD em 1,0550.

Finalmente, o Fed pode fazer uma pausa e ser dovish, com o ING esperando que o EUR/USD se mova para 1,0850 em 24h.

Portanto, é por pouco.

E tudo depende do que o relatório de inflação vai mostrar amanhã.

De acordo com os últimos dados dos serviços do ISM, a inflação deve cair acentuadamente. No entanto, o mercado não está se movendo no sentido de que o EUR/USD seja negociado em torno dos mesmos níveis de um mês atrás.

Meu ponto aqui é que o Fed pode acabar sendo hawkish ou dovish sem alterar o nível da taxa de fundos. Dos dois, o viés é que o Fed tentará compensar a não caminhada com um tom um pouco mais hawkish.

Portanto, o risco é que o EUR/USD atinja uma nova baixa em 2023, em vez de aumentar.

Independentemente do que a taxa de câmbio fará, deve-se ter em mente que apenas um dia depois será a vez do BCE decidir sobre as taxas. E uma alta nas taxas é muito provável; portanto, qualquer movimentação de EUR/USD após a decisão do Fed deve ser tomada com cautela.