Fed provavelmente manterá as taxas estáveis à medida que o CPI cai para uma baixa de 2 anos

Os tão esperados dados do CPI foram divulgados hoje e estavam em sincronia com as expectativas do setor.

O CPI caiu para 4% em relação ao ano anterior, atingindo esse nível pela primeira vez desde março de 2021.

O número principal diminuiu todos os meses desde o pico em junho de 2022 em 9,1%

Na comparação mensal, a inflação ficou estável em 0,1%, também em linha com as expectativas, conforme noticiado pelo Wall Street Journal.

Source: BLS

Os preços dos alimentos subiram 6,7% em uma base não ajustada de 12 meses, enquanto a energia foi 8,3% maior e o abrigo aumentou 8%.

No ano, o transporte foi o maior ganho em 10,2%, enquanto o óleo combustível caiu 37%, seguido pela gasolina em 19,7%.

Juntas, as commodities energéticas caíram -20,4% A/A.

Em termos de CPI MoM, abrigo e o índice de carros e caminhões foram os contribuintes mais significativos.

Núcleo de IPC

O Core CPI (não alimentício, não energético) moderou de 5,5% durante o mês anterior, mas permaneceu teimoso, diminuindo apenas para 5,3%.

Tendo atingido um pico de 6,6% no ano passado, o Fed está progredindo no núcleo do CPI.

No entanto, o FOMC continuará com sua retórica hawkish, pois os consumidores continuam sentindo o aperto.

Na comparação mensal, o núcleo do CPI subiu 0,4%, também em linha com as expectativas do setor, conforme relatado pelo WSJ.

A próxima decisão do Fed

De acordo com dados do CME FedWatch, as chances de manter as taxas estáveis aumentaram de 81,5% pouco antes do lançamento do CPI para 98,8%.

Isso marcaria a primeira reunião em 11 em que o FOMC opta por não apertar a política monetária.

O Fed também estará acompanhando de perto o Índice de Preços ao Produtor, que será divulgado amanhã e deverá estar em 2,1% A/A para o título e 3,0% A/A para o núcleo (conforme TradingEconomics.com).

Dado que os números do CPI estavam exatamente alinhados com as previsões, é improvável que o PPI tenha qualquer desvio significativo.

No entanto, uma vez que o núcleo do CPI permanece rígido, o Fed continuará a manter uma postura agressiva e pode tentar endurecer mais uma vez na próxima reunião.

Resposta do dólar

Após a publicação, o dólar ficou sob pressão e caiu meio por cento, para 103 níveis, já que os mercados antecipam amplamente uma pausa no ciclo de alta.

Os leitores interessados também podem ver meu artigo sobre as possíveis ações do Fed para o resto do ano.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA