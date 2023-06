Inflação elevada de alimentos afeta a Alemanha em recessão

O CPI final YoY para maio de 2023 permaneceu inalterado em 6,1% e em linha com as previsões do setor.

Esta foi uma redução considerável em relação aos 7,2% do mês anterior, e muito inferior ao pico de outubro e novembro de 8,8%.

A taxa de inflação YoY parece ter saído conclusivamente do território de 7% em março e abril de 2023.

O CPI MoM final contraiu 0,1%, em comparação com o aumento da inflação de 0,4% no relatório anterior.

Source: German Federal Statistics Office

O Índice Harmonizado de Preços ao Consumidor (IHPC) é uma medida de inflação publicada pelo departamento de estatística da UE para avaliar a estabilidade de preços em toda a área do euro.

Isso permite a comparabilidade entre países em toda a região.

A inflação harmonizada em maio de 2023 foi medida em 6,3% e -0,2%, em termos anuais e mensais, respetivamente.

Como tal, todos os resultados provisórios foram confirmados pelo departamento de estatística.

Comida

Os preços dos alimentos foram o motor mais significativo da inflação na Alemanha e subiram 14,9% em relação ao ano anterior, moderando-se de 17,2% no mês anterior.

Estes aumentos foram impulsionados pelos produtos lácteos, pão (e cereais), marisco e legumes com uma inflação de 28,2%, 19,3%, 19,0% e 17,3%, respetivamente.

A contração mais acentuada ocorreu nos preços da manteiga, que caíram 23,3% desde o ano anterior.

Falando em março de 2023, Sebastian Dullien, do Instituto de Política Macroeconômica da Fundação Hans Böckler, argumentou :

… provavelmente devido, em grande parte, aos efeitos inflacionários indiretos da energia cara, por exemplo, quando os preços na indústria de alimentação aumentam porque os custos de aquecimento ou energia para cozinhar aumentaram, ou quando as padarias aumentam seus preços porque o gás natural para panificação se tornou mais caro.

Energia

A contribuição dos preços da energia para a taxa de inflação anual abrandou consideravelmente face ao mês anterior, passando de 6,8% em abril de 2023 para 2,6% em maio de 2023.

No entanto, esse declínio tem muito a ver com o efeito de base com os preços disparando durante a invasão da Ucrânia pela Rússia no ano passado.

Além disso, o governo alemão implementou uma terceira rodada de pacotes para limitar os preços de eletricidade e gás natural, bem como para aquecimento.

Source: German Federal Statistics Office

O gás natural teve a maior inflação em 25,6%, enquanto o óleo de aquecimento contraiu -30,5%.

Transporte público

A inflação do transporte público moderou de 4,7% A/A em abril para 4,5% A/A em maio de 2023.

Como via DW,

De acordo com o Escritório Federal de Estatísticas, uma possível explicação para a redução da inflação no setor de serviços foi a introdução de um novo passe de trem mensal de tarifa fixa que custa € 49 (cerca de US$ 52), o que significa que algumas pessoas estão economizando dinheiro nas passagens ferroviárias.

Source: German Federal Statistics Office

Inflação menos alimentos e energia

Excluindo os preços de energia, a inflação anual de maio de 2023 passa de 6,1% para 6,5%.

Tal sugere que a descida dos preços da energia teve um forte efeito moderador na estabilidade de preços.

Ao mesmo tempo, removendo alimentos e energia, a inflação cai para 5,4%, sugerindo os enormes custos que os preços dos alimentos representam para o domicílio médio.

Isso apesar do fato de a inflação de alimentos ter diminuído de 17,2% em abril de 2023.

Perspectivas de crescimento e outros comentários

A queda da inflação é um alívio bem-vindo, principalmente depois de sair do território de 7%.

Parte do atraso pode ser atribuído ao fato de a Alemanha ter entrado em recessão no mês passado, já que as perspectivas de crescimento foram prejudicadas pela inflação e taxas mais altas em toda a zona do euro.

No entanto, as famílias continuam a lutar com os preços altíssimos dos alimentos, que estão a alterar o consumo privado.

Sobre a contração no primeiro trimestre do ano, um artigo publicado pela AFP observou,

O impacto foi sentido principalmente pelos consumidores, que frearam gastos com itens como alimentação e vestuário.

De acordo com o FMI, a Alemanha deve contrair 0,1% em 2023, enquanto o CPI pode permanecer firme em 6,2% no final do ano.

No longo prazo, as perspectivas de crescimento da Alemanha estão sendo prejudicadas por energia cara (embora a inflação tenha diminuído este mês, isso ainda implica que os custos de energia estão subindo); a falta de incerteza geopolítica em relação à garantia de combustíveis baratos; os desafios de executar uma transição acessível para EVs e energia limpa; e uma população severamente envelhecida.

De acordo com o Escritório Federal de Estatísticas, quase um terço da força de trabalho se aposentará nos próximos treze anos, o que prejudicaria a geração de renda, os investimentos duradouros e a inovação.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA